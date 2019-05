VIDEO: Na vítěze se v dostihu nikdo neohlížel. Pozornost budil kůň bez jezdce

Baltimore (USA) Prestižní americký dostih Preakness Stakes v Baltimoru vyhrál War of Will, ale možná větší pozornosti než vítěz druhého dílu Trojkoruny se těšil Bodexpress, který celý závod absolvoval bez jezdce. Hned po startu z boxů totiž tříletý hnědák, který nepatřil k favoritům, vyhodil ze sedla žokeje Johna Velazqueze a pustil se do souboje s dvanácti soupeři bez něj.

Dokonce i některé porazil, byl ale podle pravidel ze 144. ročníku diskvalifikován. Než se ho podařilo odchytit, absolvoval Bodexpress nad rámec 1900 metrů dlouhého dostihu na závodišti Pimlico ještě jeden celý ovál v délce jedné míle.



Velazquez pak vyprávěl, že Bodexpress byl neklidný už ve startovním boxu. A po otevření dvířek provedl manévr, po kterém zkušený americký jezdec portorického původu skončil na zemi. „Nějak uskočil do strany, já ztratil rovnováhu a spadl jsem,“ konstatoval sedmačtyřicetiletý Velazquez, který má na kontě čtyři vítězství v závodech americké Trojkoruny, ale trofej z Baltimoru mu jako jediná ve sbírce chybí.

Vítězného koně War of Will sedlal čtyřiadvacetiletý Tyler Gaffalione, pro oba byl triumf životním výsledkem. V Baltimoru nebyli na startu vítěz Kentucky Derby Country House ani Maximum Security, který původně před dvěma týdny v Louisville proběhl cílem jako první, ale záhy byl diskvalifikován kvůli omezování soupeřů. Závěrečný dostih Trojkoruny Belmont Stakes se pojede 8. června v New Yorku.