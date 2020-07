Nakaženého Péreze nahradil zkušený Nico Hülkenberg. Do Británie přicestoval jen s botami a helmou

Mexického pilota formule 1 Sergia Péreze, který je kvůli pozitivnímu testu na koronavirus v karanténě, nahradí v příštích dvou závodech ve stáji Racing Point zkušený Němec Nico Hülkenberg. Nejrychlejší čas pátečních tréninků na Velkou cenu Británie formule 1 zaznamenal jeho týmová kolega Lance Stroll.

Dvaatřicetiletý Hülkenberg loni obsadil v barvách Renaultu celkové 14. místo. Předtím jezdil za Williams, Sauber a předchůdce Racing Pointu Force India. Celkem má v seriálu na kontě 177 závodů. Do Británie přijel až ve čtvrtek a hned se podrobil testu na koronavirus.



„Najít za Sergia narychlo náhradu nebylo snadné, ale v Nicovi máme super náhradníka, který navíc dobře zná náš tým,“ řekl šéf stáje Racing Point Otmar Szafnauer. „Sice jsme ho bez přípravy hodili do hluboké vody, ale učí se rychle a všechno rychle zvládne,“ dodal.

Hülkenberg přiletěl z Kolína nad Rýnem do Birminghamu ve čtvrtek večer jen s botami a helmou. Musel se podrobit testu na covid-19, po negativním výsledku strávil 45 minut na simulátoru a do garáží na okruhu přišel deset minut před startem dnešního prvního tréninku.



„Výsledky nám dali asi v 10:45, takže jsme se museli rychle dostat do auta,“ uvedl Szafnauer. „Ani ne před 24 hodinami jsem byl na cestě na Nürburgring a teď jsem tady, takže tomu pořád nemůžu uvěřit,“ přidal Hülkenberg, který do tréninku nastoupil ve vypůjčené kombinéze od týmového kolegy Lance Strolla.

Právě kanadský mladík zvládl páteční tréninky nejrychleji. Hülkenberg zajel o šest desetin pomalejší čas a obsadil sedmé místo. Až pátý byl se ztrátou tří desetin vedoucí jezdec průběžného pořadí mistrovství světa a šestinásobný mistr světa Lewis Hamilton z Mercedesu.

Hülkenberg, který ještě ve formuli 1 ani jednou nebyl na stupních vítězů, by navíc mohl Péreze nahradit i za týden, kdy se v Silverstonu pojede Velká cena k příležitosti 70. výročí formule. Původně totiž byla povinná karanténa sedmidenní, ve čtvrtek ji však britské úřady protáhly na deset dnů.



„Pokud bude (Pérez) mimo na dva závody, tak ho v obou zastoupí Nico,“ prohlásil Szafnauer. „Ale zatím v tom není úplně jasno, protože nevíme, jestli pro něj platí sedmidenní karanténa, nebo už desetidenní,“ přidal šéf Racing Pointu.

Třicetiletý Pérez nejprve v Silverstonu kvůli nejednoznačným výsledkům testu vynechal tiskovou videokonferenci. Okamžitě zamířil do izolace a opakovaná kontrola u něj odhalila covid-19. Mexický jezdec, jenž na okruh vůbec nedorazil, byl proto umístěn do karantény, stejně jako všichni, s nimiž přišel do kontaktu.

Podle FIA se díky zavedení přísných pravidel podařilo situaci okamžitě dostat pod kontrolu a program Velké ceny Británie, který zahájily dnešní tréninky, není ohrožen. Vedení Racing Pointu informovalo, že Pérez, který stejně jako ostatní účastníci šampionátu musí podstupovat každých pět dní kontroly, se cítí v pořádku.



Formule kvůli pandemii koronaviru odstartovala na začátku července se čtyřměsíčním zpožděním a celkem 11 závodů bylo zrušeno. V provizorním kalendáři je zatím 13 Velkých cen, všechny v Evropě. V rámci přísných bezpečnostních opatření se závodí bez diváků, zatímco stáje žijí ve vlastních „bublinách“ a s ostatními týmy nepřijdou vůbec do styku.