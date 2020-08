NBA dělá ústupky hráčům, mohou si pozvat návštěvu. ‚Kadeřníků ani tatérů se to ale netýká,‘ varuje

Orlando Když basketbalová NBA či hokejová NHL zvažovaly, jak po koronavirové přestávce dokončí s co nejmenším rizikem nákazy své rozehrané soutěže, rozhodly se pro radikální krok. Dohrávat se bude, ale kluby musí být po celou dobu v přísné izolaci. Hráči, realizační týmy a funkcionáři tak stáli před těžkou zkouškou: o zápasy a následné vyvrcholení sezony nepřijdou, ale ti nejlepší se až na čtyři měsíce musejí obejít bez rodiny a přátel.

To už nyní ale v NBA padlo. Vedení ligy se rozhodlo, že je pro hráče psychicky náročné být tak dlouho v izolaci, a v zájmu jejich mentální pohody svolilo, že se mohou sejít s rodinou a nejbližšími přáteli. I to ale bude muset proběhnout za přísných bezpečnostních podmínek.

Všichni návštěvníci v komplexu Disney World v Orlandu na Floridě musí být zdraví, což zajistí předchozí lékařská prohlídka a následná sedmidenní domácí karanténa. Každý tým dostane pro hosty k dispozici 17 pokojů, ovšem jeden hráč si může pozvat pouze čtyři osoby. V případě malých dětí se dá vyjednat výjimka.

Ke zvolnění opatření se NBA rozhodla po příznivých výsledcích testů. Z posledního testování, jemuž se podrobilo 322 hráčů, nebyl nikdo pozitivní. Naposledy se nákaza objevila 12. června, tehdy byli nemocní dva.

Ovšem pozor, za hráči se nedostane kdokoliv. „Trenéři, maséři, osobní kuchaři, kadeřníci, tatéři, agenti ani reklamní či obchodní partneři, v případě, že se nejedná o nikoho z rodiny, do toho nespadají,“ upozornila asociace kluby ve vydaném memorandu.

Hlídat se také bude, zda hráči daného člověka osobně znají. „Vyloučeni z toho jsou krátké známosti, a kdokoliv, s kým se hráč nikdy osobně nesešel, tedy ani ti, s nimiž se zná pouze skrz sociální média.“

Konec sociální bubliny?

Phoenix Suns se snažil hráče potěšit už dřív, když jim připravil příjemné překvapení. Klub nechal namluvit jména a čísla hráčů jejich rodinnými příslušníky a tato videa pustil před zápasem místo klasického oznamování sestavy.

„Sakra, strašně mi chybí rodina. Má žena, děti, matka i ostatní. Je to obrovská výzva,“ posteskl si LeBron James z Los Angeles Lakers.

Ač se hráči na rodiny nesmírně těší, u fanoušků zmíněné uvolnění opatření příliš nadšení nevyvolalo. „Nedává mi to smysl, však to už pak žádná sociální bublina není,“ podivoval se jeden z nich na sociální síti Reddit.

Právě to je jeden z problémů, který se řeší. Je v tom případě nutné pokračovat v přísném odloučení všech hráčů? A jak dlouho budou moci rodiny pobýt?

Asociace hlásí, že se pokusí zařídit, aby návštěvníci mohli v areálu zůstat. Na každý zápas by prý mohl dostal jeden z členů vstupenku, přičemž musí mít na sobě roušku a nestát vedle jiného diváka.

Připraven by měl být i program pro děti. Vzhledem k tomu, že se areál nachází ve vlastnictví Disneyho společnosti, nemělo by být o zábavu pro ně nouze, přesto ale musí zařídit, aby nepřišli do kontaktu s nikým dalším. Vyřešit se bude muset kapacita, která není na tolik dalších lidí připravena.

Frustrovaný Adetokunbo

Basketbalisté už jsou v izolaci více než měsíc a zvládají to stále hůře. Někteří se snaží hotelový pokoj aspoň dovybavit podle svého a objednávají si zbytné věci, jako třeba větší ledničku nebo hrací automaty. „Co jsem v izolaci, už jsem na internetu nakoupil asi za pět tisíc dolarů,“ pokrčil rameny Udonis Haslem z Miami. A to prý zdaleka není nejrozhazovačnější.

Frustrace z izolace už se začíná projevovat i na hřišti. Například hvězdný Janis Adetokunbo neudržel nervy na uzdě a napadl protihráče, jemuž dal hlavičku a vysloužil si tak stopku na jeden zápas.