NBA? Nová sezona bude klíčová, ví po skvělém MS Ondřej Balvín

PRAHA V sestavě české reprezentace na právě skončeném mistrovství světa se svými 217 centimetry jasně vyčníval. Vidět byl však rovněž svými výkony pod košem. Tedy pod oběma koši. Ondřej Balvín pomohl k dosažení historického šestého místa mnoha body, doskoky i spolehlivou obranou.

„Byl to skvělý turnaj, Češi jsou najednou hrdí na basket. Ale zároveň to musí být základ úspěchu, ne jednohubka,“ velí Balvín, který ví, že mu úspěšný šampionát může pomoci i v individuální kariéře. V tak povedené vystoupení v Číně ještě před třemi týdny věřil málokdo. Hlavním důvodem byla slabší podkošová sestava. V průběhu přípravy se totiž kvůli zranění omluvil nejlepší český pivot Jan Veselý – hvězda tureckého Fenerbahçe, jednoho z nejlepších klubů Evropy. Navíc nebyl jasný start Martina Kříže, který na poslední chvíli doléčoval zraněnou achilovku. O to vyšší tlak směřoval na šestadvacetiletého rodáka z Ústí nad Labem. On však svou roli zvládl na výbornou.

„Přišli jsme o jednu z hlavních hvězd, je to velká škoda. Ale zase je tu šance pro ostatní. Musíme pracovat s tím, co máme, nemůžeme se na nic vymlouvat,“ hlásil Balvín ještě před šampionátem. Vzal si osobně kritiku expertů, že pod košem bude mít tým velké potíže, a díru se rozhodl sám zacelit. Po slabším úvodním duelu s hvězdnými Američany převzal taktovku a stal se tahounem.

Rozjížděl se postupně

Nejvíc zářil v těch nejdůležitějších zápasech, Turky při pojištění postupu ze základní skupiny pomohl „složit“ 17 body, hned poté při senzační výhře nad Brazílií přidal bodů 15. Třikrát v turnaji dosáhl na cenný double double, tedy dvouciferné číslo v bodech a doskocích.

„Na individuální čísla tolik nekoukám. Největší odměnou je, že jsme vrátili český basket na globální mapu. Musí to být základ k tomu, že můžeme produkovat talenty a měřit se s ostatními na velkých úrovních. Je spousta takových malých zemí, kde je basket oblíbený, a mezi nimi chceme být,“ soudí Balvín.

Přestože se k vlastním statistikám neupínal, jeho výkony musely upoutat zraky skautů evropských i světových velkoklubů. Borce, který zapisoval průměrně přes devět bodů a osm doskoků na zápas, teď mohou mít zpátky v hledáčku i v jím vysněné NBA.



„Nějaký kontakt tam pořád je. Přes léto jsem teď byl v Utahu na minikempu a říkali mi, že jsem se jim líbil, ale že nehledají nikoho na mé pozici,“ přibližuje. „Je to spíš otázka toho, jak zvládnu příští sezonu. Když se podaří a zapracuju na určitých činnostech. Otevřené to je, ale teď to absolutně neřeším. Soustředil jsem se na nároďák a teď na veledůležitou sezonu v Bilbau,“ naznačuje Balvín plán na příští měsíce, které stráví po přestupu z Gran Canarie znovu ve Španělsku. Stejně jako každý rok od odchodu z pražského USK před devíti lety s výjimkou roční anabáze v Bayernu Mnichov v roce 2016.

Houston těsně nevyšel

Už jednou měl do NBA opravdu blízko, když pro něj před třemi lety Houston Rockets dokonce připravili smlouvu, z jejího podpisu ale nakonec sešlo a Balvín skončil v Německu. Tehdy si uvědomil to, co dlouhodobě tvrdí první Čech v nejlepší lize světa Jiří Zídek: „Někdy je zkrátka nejdůležitější být ve správný čas na správném místě.“

V Číně udělal další důležitý krok směrem k naplnění snu. Teď to jen musí potvrdit v nové sezoně.