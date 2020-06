Nejistota pro Cinka s Čábelickou. Pro české bikery začíná boj o olympijské hry v Tokiu nanovo

Praha Pandemie koronaviru připravila bikery Ondřeje Cinka a Jitku Čábelickou o předběžnou nominaci na olympiádu v Tokiu. Kvůli odložení her na příští rok a atypické letošní sezoně reprezentační trenér Viktor Zapletal rozhodl, že závodníci budou o účast v Tokiu bojovat znovu od nuly.

„S ohledem na aktuální stav kalendáře UCI a plán olympijské kvalifikace UCI ruším veškerá dosavadní ustanovení, nominační preference a nominace k OH v Tokiu,“ citoval Zapletala server mtbs.cz.

Úřadující domácí šampioni Cink a Čábelická loni na podzim získali podmíněnou nominaci s tím, že ji musí letos potvrdit stabilními výkony. Nyní mají stejnou startovní čáru jako další bikeři včetně olympijského vítěze z Londýna a stříbrného medailisty z Ria de Janeiro Jaroslava Kulhavého, kterému loňská sezona nevyšla.

„Nominační preference (nikoliv jistota) pro Jíťu a Ondru byla definovaná v situaci, kdy nás čekal pouze jeden závod Světového poháru do ukončení olympijské nominace a do zahájení olympiády zbývalo několik měsíců. Důvod pro udělení nominační preference byl tedy legitimní. Aktuální situace je ale jiná. Do konce kvalifikačního období pro Tokio 2021 nás čeká podle současného kalendáře a vyjádření UCI pět závodů SP, mistrovství světa a pravděpodobně i Evropy,“ uvedl Zapletal.



Česká republika má zajištěné jedno účastnické místo v obou kategoriích. „Nebylo by spravedlivé vůči všem zainteresovaným, abychom za dané situace trvali na nominační preferenci vzdálené rok a půl od Tokia 2021. Pokud se Tokio 2021 skutečně podaří uskutečnit, máme jasně daná kritéria a bez jakékoliv pochyby tam pojedou aktuálně nejlepší závodníci,“ řekl Zapletal.

„Je to nečekané, ale myslím, že si s tím poradím. Je to sice další tlak, ale podobný mám i od mého týmu a od sebe. Chci na svěťácích bojovat o top pětku. Jen doufám, že jasno bude už na konci této sezony, abych měl klid pro zimní a jarní přípravu a nestresoval se kvůli jednomu závodu na jaře, který by třeba měl rozhodnout,“ uvedl Cink, který je osmý ve světovém žebříčku jako nejlepší z českých jezdců.

Světový pohár v cross country odstartuje s velkým zpožděním 4. až 6. září ve švýcarském Lenzerheide, o dva týdny se pojede ve francouzském Les Gets a mezi 29. zářím a 4. říjnem uspořádá dva závody Nové Město na Moravě. Zkrácená sezona bikerů vyvrcholí 5. až 11. října světovým šampionátem v rakouském Leongangu.