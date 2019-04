Nejlepší Evropan v NBA ukončil kariéru. Nowitzki odehrál 21 sezon v jediném týmu

Dallas Nejlepší evropský střelec v historii NBA Dirk Nowitzki oznámil ve 40 letech konec kariéry. Německý basketbalista strávil všech 21 sezon v zámořské lize v dresu Dallasu Mavericks, v němž nastoupí naposledy dnes v noci na hřišti San Antonia. V posledním domácím utkání se blýskl sezonním maximem 30 body a přispěl k výhře 120:109 nad Phoenixem.

„Možná jste to čekali, tohle byl můj poslední domácí zápas,“ oznámil se slzami v očích Nowitzki. „Je to hodně emotivní, byla to neuvěřitelná jízda,“ řekl německý veterán, jenž v roce 2011 slavil s Dallasem titul. O čtyři roky dříve byl jako první Evropan vyhlášen nejužitečnějším hráčem NBA.



Utkání hvězd si rodák z Würzburgu zahrál čtrnáctkrát a v historickém pořadí střelců NBA je šestý. Na této pozici se držel už od konce roku 2015, kdy předstihl Shaquillea O’Neala. V této sezoně jej v říjnu odsunul LeBron James, který se už mezitím propracoval na čtvrté místo před Michaela Jordana.

Před rozlučkovým zápasem má Nowitzki na kontě 31.540 bodů. Poslední sezonu mu přitom zkrátila operace kotníku, po níž přišel do poloviny prosince o 26 duelů. Do play off se s Dallasem neprobojoval.

