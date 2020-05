Odrovná dlouhá pauza veterány? Serena musí vyždímat ze svého těla maximum a být hladová, radí Kingová

New York Bude mít dlouhá pauza na tenisovém okruhu negativní dopad na hráče a hráčky, kterým se nachylují jejich sportovní kariéry? Své by o tom mohli povídat Serena Williamsová, Roger Federer či Rafael Nadal. „Serena se musí zamyslet nad tím, jak ideálně trénovat své tělo. Pokud chce být ještě úspěšná a dosáhnout na další grandslam, musí ze svého tělo vyždímat maximum a být hladová, jinak to nepůjde,“ říká Billie Jean Kingová, držitelka dvanácti grandslamových titulů ve dvouhře.

Sereně Williamsové bude v září 39 let, svůj poslední grandslam vyhrála v roce 2017 na Australian Open, od té doby prohrála čtyři velká finále a ve svém posledním vystoupení na jednom z turnajů velké čtyřky byla vyřazená ve třetím kole Australian Open Číňankou Wang Qiang. „Serena se musí zamyslet nad tím, jak ideálně trénovat své tělo. Pokud chce být ještě úspěšná a dosáhnout na další grandslam, musí ze svého tělo vyždímat maximum a být hladová, jinak to nepůjde. Já hrála do čtyřiceti let a stejně nebyl problém uhrát velké výsledky,“ říká bývalá americká tenistka a vítězka dvanácti grandslamových titulů Billie Jean Kingová. Svou profesionální kariéru ukončila zápasem čtyřhry v šestačtyřiceti. „Hrála jsem proti holkám, které byly dvakrát mladší, občas to bylo složité. Pro Serenu je velmi důležitá i hlava, užívat si volno se svojí dcerou a manželem, aby to do sebe všechno zapadalo. Pak může ještě na ženském okruhu zatápět,“ dodává Kingová. Na rozdíl od Sereny Williamsové, která se na svých sociálních sítích chlubí tréninky s míčem či protahovacími cviky se sestrou Venus, je v současné době v „úsporném režimu“ Roger Federer.

„Momentálně netrénuji, nevidím k tomu žádný důvod,“ prohlásil majitel rekordních dvaceti grandslamových titulů. „Se svou fyzičkou jsem spokojený, než se ale budeme moci vrátit na Tour, potrvá to ještě dlouho,“ dodal. S přípravou chce začít, až bude situace jasnější. „Až se k tréninku vrátím, budu mít před očima jasný cíl, kvůli čemu mám pracovat a to mě bude motivovat,“ prohlásil Federer.