Optimista ve mně věří dál, ale není nereálné, že letos žádný tenis nebude, říká šéf Wimbledonu

Praha Slavný turnaj přečkal všechny dílčí krize od druhé světové války. Každé léto platilo: Londýn, travnaté kurty, Wimbledon... Až do roku 2020. A podle šéfa turnaje Richarda Lewise to nemusí být poslední rána pro tenis. „Optimista ve mně věří dál. Ale řekl bych, že není nerealistické tvrdit, že už letos žádný tenis neuvidíme,“ pronesl.

Scénář, podle nějž je stávající sezona nejen přerušena, ale výhledově úplně zrušena, se poslední dobou objevuje čím dál častěji.

„Pořád doufám, že se odehrají velké turnaje na amerických betonech. Akce Masters a Premiers. Montreal, Toronto, Cincinnati,“ vypočítával Lewis pro list Guardian. „Zároveň všichni víme, že naděje na to jsou momentálně spíše chabé. Moc rád bych viděl věci zase zpátky v normálu; tak aby se začalo hrát spíš dříve, nikoli později.“

Rezervovanost je ovšem na místě. Spolu s Wimbledonem spolkla pandemie koronaviru celou sezonu zelených pažitů. Rogers Cup v Torontu a Montrealu, jedna z Lewisem zmíněných velkých akcí, má v Kanadě odstartovat 7. srpna - a už i jeho ředitel Eugène Lapierre vyjádřil obavy. Varianta zrušení zní reálně.

A hned týden poté má začátek naplánovaný jiný obří turnaj v americkém Cincinnati...

„Kdo ví, co se za tu dobu stane?“ soucítí Lewis s kolegy. „Pro všechny jsou to velké výzvy. Snad se aspoň uskuteční US Open a Roland Garros (přesunuté na přelom září a října). Pro náš sport by to bylo opravdu skvělé.“



Wimbledon by nemusel krvácet aspoň finančně, což řediteli turnaje trochu ulehčuje trudné dny a týdny: „V tomto směru máme štěstí. Všichni zainteresovaní skvěle spolupracují, zároveň je před námi pořád spousta úkolů.“

I mezi tím vším se ale hodí lehce pohlédnout vstříc - snad - lepším zítřkům.

Na Wimbledon 2021, na němž Lewis už teď vyhlíží svoje oblíbené legendy: na 20. grandslamový titul útočícího Rogera Federera a Serenu Williamsovou, která pro změnu neúspěšně atakuje 24. trofej, jež jí chybí k vyrovnání absolutního rekordu Margaret Courtové.

„Rád bych je tu zase viděl,“ přitakal Lewis. „Je to něco, na co se můžeme těšit. Věc, kterou si možná užijeme o to víc, až skutečně nastane.“