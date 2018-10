Osm bodů a může slavit. Hamilton je blízko titulu ve formuli 1

AUSTIN/PRAHA Už tento víkend bude mít jezdec Lewis Hamilton šanci na zisk titulu mistra světa formule 1. Chybí mu k tomu jediné – získat minimálně o osm bodů více, než jeho soupeř Sebastian Vettel.

Přehled bodování v závodech F1: 1. místo - 25 bodů 2. místo - 18 bodů 3. místo - 15 bodů 4. místo - 12 bodů 5. místo - 10 bodů 6. místo - 8 bodů 7. místo - 6 bodů 8. místo - 4 body 9. místo - 2 body 10. místo - 1 bod



Během tohoto víkendu se pojede Velká cena USA na okruhu v Austinu. Ideální místo pro vítězství Lewise Hamiltona, chtělo by se říci. Na této trati zvítězil už pětkrát, z toho čtyřikrát během posledních čtyř sezón.

I jeho jediný protivník v boji o mistrovský titul se na této dráze radoval z výhry, v roce 2013 si odtud, ještě jako člen stáje Red Bull, odvezl pětadvacet bodů za první místo. Následovala ale čtyři velká vítězství Brita Hamiltona za sebou.

Během čtyř let panování Hamiltona v Austinu Vettel dojel popořadě sedmý, třetí, čtvrtý a druhý.

Jen poslední pozice by za předpokladu, že jezdec stáje Mercedes vyhraje, Vettelovi pomohla. V ostatních případech by se jejich rozestup dostal nad 75 bodů, což je maximum, co se dá ve zbývajících závodech získat.

A i kdyby se během tohoto víkendu Hamilton neradoval, stále bude mít další tři matchbally v Mexiku, Brazílii a Velké ceně Abu Dhabí.

Mercedes zatím na titul nemyslí

Nicméně Mercedes ani tuto situaci nebere na velkou váhu. Šéf týmu Toto Wolff stále tiší oslavy, protože ví, že jakékoliv zranění nebo technický problém může ubírat body z náskoku.

„Děsivé nehody se pořád dějí,“ uvedl Wolff. „Nedokončení závodu a špatné výsledky mohou ve výsledku znamenat to, že vám zmizí spousta bodů. Je to motorsport, takže se může stát cokoliv.“

„Nedovedu si ani představit, co by se stalo, pokud by si zlomil prst. Ale nechci nad tímhle vůbec přemýšlet. Jedeme do Austinu, udělejme dobrý výsledek a potom koukejme na šampionát jezdců,“ říká Wolff.

Za jakých okolností bude Hamilton slavit?

Před polem F1 zbývají čtyři závody. Už v USA stačí britskému jezdci dojet první, pokud Vettel dojede třetí či níže. Matematika je neúprosná, takže za těchto scénářů se bude Hamilton radovat z titulu:

Hamilton druhý, Vettel na pátém či nižším místě.

Hamilton třetí, Vettel na sedmém či nižším místě.

Hamilton čtvrtý, Vettel na osmém či nižším místě.

Hamilton pátý, Vettel na devátém či nižším místě.

Hamilton šestý, Vettel nedojede nebo nezíská žádné body.

Předchozí tituly slavil závodník Mercedesu v letech 2008, 2014, 2015 a 2017. Přidá letos další?