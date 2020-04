Pastrňák válí na všech frontách. Po hokeji předvedl přesnou mušku i v populárním turnaji ve Fortnite

Boston David Pastrňák není jen skvělým hokejistou, ale také výborným střelcem. Vášní pro počítačové hry se netají a svou mušku předvádí zejména v populární battle royale hře Fortnite. Se svým parťákem z Bostonu se v ní navíc kvalifikovali na prestižní turnaj Twitch Rivals.

Český snajpr kvůli současné situaci nemůže hrát hokej ani nijak trénovat a stále čeká, zda se NHL ještě tuto sezonu bude dohrávat, či nikoliv. Omezené má i možnosti – stejně jako ostatní – jakéhokoli jiného sportování.

Dlouhé chvíle si tak krátí počítačovou hrou Fortnite. Na svém instagramovém účtu navíc občas vyzve fanoušky, aby mu poslali svou přezdívku a zahráli si s ním. Své tažení dokonce začal vysílat na streamovací platformě Twitch, kam se v současné chvíli přesunula velká část sportovců, například brankář fotbalového Realu Madrid Thibaut Courtois.

A právě pro nejznámější streamery je pravidelně pořádán turnaj Twitch Rivals, kde se hraje o slušné odměny. Do jednoho z nich dostal pozvánku i David Pastrňák.

V pondělí se společně s parťákem z Bostonu Jakem DeBruskem zúčastnili uzavřené kvalifikace na unikátní turnaj Twitch Rivals Supergame.

Fortnite, což je eliminační „střílečka“ s prvky stavění, se hrála ve dvojicích a do semifinálového kola postoupilo sto nejlepších hráčů. Kromě Pastrňáka s DeBruskem se zúčastnili další světoznámí sportovci, například hokejisté Alex a William Nylanderovi, Patrik Laine či basketbalista Dylan Windler.

A jak se českému útočníkovi dařilo? Společně s DeBruskem skončili na 49. místě, tedy na předposledním možném, jež ještě zajišťovalo postup do semifinálového kola.

To se uskuteční příští pondělí. Pokud by se dvojici dařilo i tam, mohla by postoupit do samotného komentovaného finále, kde by si zahrála se současnými e-sportovými hvězdami Fortnite. To se koná 23. dubna.



Stejně jako v klasických turnajích Twitch Rivals je i zde vypsána tučná odměna, tentokrát jeden milion dolarů, tedy přibližně 24,7 milionu korun. Netradičně se však peníze nerozdělí mezi nejlepší hráče, ale půjdou rovnou na charitu.