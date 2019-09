Plíšková si zahraje o svůj patnáctý titul, v Čeng-čou se probojovala do finále

Tenistka Karolína Plíšková si v čínském Čeng-čou zahraje popáté letos finále. Na premiérovém ročníku turnaje WTA Tour světová dvojka porazila Australanku Alju Tomljanovicovou 6:3, 6:2 a v neděli může získat čtvrtý letošní titul.

Sedmadvacetiletá Plíšková je v Čeng-čou nejvýše nasazenou hráčkou a postup do finále si vybojovala za hodinu a devět minut. Pomohla si tradičně podáním, Tomljanovicové nadělila šest es a nabídla jí jediný brejkbol. S rodačkou ze Záhřebu si poradila v této sezoně i potřetí.



Nový turnaj totiž poznamenalo deštivé počasí. Ve středu Plíšková svůj úvodní duel nedohrála, ve čtvrtek se tenistky na kurt vůbec nedostaly a v pátek absolvovaly nahuštěný program. I tak se Plíšková dnes cítila výborně a připsala si 48. letošní vítězství, porážek má třináct.

„Bylo to perfektní, skvělý tenis. Výsledek vypadá snadný, ale nebylo to tak,“ řekla Plíšková v rozhovoru na kurtu a ocenila i výkon soupeřky, 46. hráčky žebříčku. Tomljanovicovou předčila ve všem. Na vítězné míčky rodačka z Loun vyhrála 28:19 a dopustila se jen deseti nevynucených chyb. „Těším se na finále,“ dodala Plíšková před soubojem buď s Francouzkou Kristinou Mladenovicovou, nebo s Petrou Martičovou z Chorvatska.

Plíšková novinářům řekla, že vstup do turnaje byl těžký. „Ale mám pocit, že pátek mi dodal sebevědomí. Čtvrtfinálový zápas byl dlouhý a byly tam některé dobré výměny. Dnes jsem se cítila mnohem líp,“ uvedla. Pochvalovala si začátek asijské části sezony. „Nechci zatím plánovat dopředu, když ještě zbývá jeden zápas. Můj cíl je vyhrát turnaj. Každá soupeřka je jiná, ale jsem nasazená jednička a pokud budu hrát jako dnes, budu mít velkou šanci,“ dodala.

Česká tenistka si cení, že se jí na prvním ročníku turnaje podařilo dojít až do posledního dne. „Ať už je to jakýkoliv turnaj, chcete se dostat na konec. Takže jsem šťastná, že se mi to podařilo. Je také důležité získat v Asii v této fázi sezony body do žebříčku. Navíc stále bojuji o Šen-čen,“ připomněla letošní premiérový ročník Turnaje mistryň v čínském dějišti.

Po přesunu z amerických betonů do Asie bude Plíšková v neděli usilovat o 15. titul v kariéře. Letos již ovládla turnaje na trávě v Eastbourne, na antuce v Římě a na tvrdém povrchu v lednu v Brisbane. Finálový zápas jí nevyšel jen v Miami, kde podlehla současné světové jedničce Ashleigh Bartyové.

Dvouhra - semifinále:

Karolína Plíšková (1-ČR) - Tomljanovicová (Austr.) 6:3, 6:2.