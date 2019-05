Šafářová se s kariérou rozloučila kanárem. Dál jdou v turnaji Plíšková i Vondroušová

Paříž Světová dvojka Karolína Plíšková vyhrála na Roland Garros bez problémů i druhý zápas. Slovenku Kristínu Kučovou porazila dvakrát 6:2 a už má jistotu, že minimálně obhájí loňské třetí kolo. Dál se na pařížské antuce dostala jen předloni, kdy postoupila do semifinále. To Lucie Šafářová ukončila kariéru prohrou hned v prvním kole čtyřhry. Dvojnásobná vítězka deblu z pařížské antuky v narychlo sestaveném páru se Slovenkou Dominikou Cibulkovou podlehla Američance Sofii Keninové a Němce Andree Petkovicové 4:6, 0:6.

Dvaatřicetiletá Šafářová se původně se chtěla rozloučit už na Australian Open, ale do Melbourne kvůli zranění v lednu neodletěla. Pro mezinárodní rozlučkou tak zvolila antukové Roland Garros, kde v roce 2015 postoupila do svého jediného grandslamového finále dvouhry a čtyřhru tam ovládla v letech 2015 a 2017 s Bethanií Mattekovou-Sandsovou z USA.

Právě s Mattekovou-Sandsovou plánovala levou rukou hrající Šafářová hrát při rozlučce, ale Američanka se nezotavila ze zranění kolena. Proto se česká tenistka spojila s Cibulkovou, s kterou hrála čtyřhru jednou, v Sydney 2013. Zápas začaly dobře a vedly 2:0 a 4:2, ale poté prohrály deset gamů v řadě. Po hodině a pěti minutách returnovala Šafářová na Petkovicovou, která zápas ukončila.

Před Paříží se Šafářová loučila dvakrát. Nejdříve s Fed Cupem, kdy vítězným volejem při mečbolu ukončila čtyřhru za rozhodnutého stavu v baráži s Kanadou. S českými fanoušky se pak rozloučila na začátku května na turnaji WTA J&T Banka Prague Open, kde hrála rovněž jen čtyřhru a vypadla v 1. kole.

Plíšková si utkání nekomplikovala

Plíšková znovu odehrála bezproblémový zápas. Na rozdíl od utkání prvního kola s Američankou Madison Brengleovou aktuálně nejlepší česká tenistka neprohrávala ani v úvodu. Ve třetím gamu sice čelila brejkbolu, ale pomohla si servisem a soupeřce už další šanci při svém podání nedala. Naopak se postupem času zlepšila na returnu a od stavu 2:2 získala čtyři hry za sebou.

Druhá sada měla totožný průběh. Kučová, která v prvním kole vyřadila někdejší vítězku French Open Světlanu Kuzněcovovou, se znovu držela jen do stavu 2:2. Další hru už česká favoritka neztratila a za 56 minut postoupila. V součtu s vítězným tažením v Římě vyhrála sedmadvacetiletá Češka na antuce sedmý zápas za sebou.

„Přišlo mi, že jsem hrála dobře, jen mi na začátku trochu nešel return, ale jinak jsem to měla pod kontrolou, všechny své servírovací gamy. Když bylo potřeba, zapnula jsem, moc věcí tam špatně nebylo,“ pochvalovala si Plíšková.

V dalším utkání v Paříži bude ale zřejmě čelit větší prověrce. Utká se s Chorvatkou Petrou Martičovou, která vyhrála antukový turnaj v Istanbulu a postoupila do čtvrtfinále v Madridu. Plíšková Martičovou porazila v březnu v Miami, ale to se hrálo na betonu, který Chorvatce tolik nesedí. Dál než ve třetím kole byla Plíšková v Paříži jen předloni, kdy postoupila do semifinále.

Osmnáctiletá Potapovová, která v prvním kole vyřadila nasazenou pětku Angelique Kerberovou z Německa, vstoupila sebevědomě i do utkání s Vondroušovou. Byla aktivnější, a když české tenistce v úvodu zápasu nevycházely ani oblíbené kraťasy, odskočila na 4:1. Pak ale začala platit pestrá hra talentované Češky a Potapovová začala chybovat.

Úvodní set Vondroušová pěti hrami za sebou otočila na 6:4 a v suverénní jízdě pokračovala i ve druhé sadě. V té ztratila jen sedm fiftýnů a za 22 minut ji vyhrála 6:0. O postup do osmifinále se utká se zkušenou Španělkou Carlou Suárezovou, která dvakrát hrála v Paříži čtvrtfinále.