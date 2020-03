Provětral hokejisty Vítkovic, pak na šampionátu porazil Koukala. Squashista Mekhib má třetí domácí titul

Ostrava Squashista Daniel Mekbib potvrdil na mistrovství republiky v Ostravě roli hlavního favorita a získal třetí domácí titul. Ve finále 70. hráč světového žebříčku porazil 3:0 na sety osmnáctinásobného českého šampiona Jana Koukala. Ještě před šampionátem si s ním z zahráli hokejisté Vítkovic.

„Byl to pro mě nejtěžší republikový turnaj. Mám namožený loket, musím s tím k doktorce, ale snad to nebude nic vážného,“ řekl Mekbib po vítězství nad šestatřicetiletou českou squashovou legendou.



V soutěži žen si zopakovala předloňský triumf Anna Serme, která ve finále zdolala Evu Feřtekovou. Loňská šampionka Olga Kolářová kvůli mateřské pauze titul neobhajovala.

Hokejisté Vítkovic vyzvali před mistrovstvím nejlepší squashisty

Byla to výzva, na kterou se velmi těšili. Vítkovičtí hokejisté Jan Výtisk a Ondřej Roman sehráli zápasy proti elitním českým squashistům. A to před domácím šampionátem, který se v letošním roce odehrává od čtvrtka do neděle ve sportovním centru FAJNE v Ostravě. „Fyzicky jsou připravení skvěle, jen ve výběru místa na kurtu trochu pokulhávali,“ říkala o hokejistech s úsměvem Anna Serme.

Drobná a mrštná Serme proti více stokilovému hromotlukovi Janu Výtiskovi. Jak tohle mohlo dopadnout? Samozřejmě jednoznačným vítězstvím pro aktuálně nejlepší českou squashistku. „Trochu jsem se bála váhového rozdílu mezi námi, ale ke kontaktu při hře nedošlo,“ prohlásila Serme. „Anička mě vůbec nešetřila. Bylo to náročné, docela záhul,“ přiznal hokejista Výtisk, který squash hraje pravidelně po extraligové sezoně. To ostatní hráči z HC Vítkovice preferují spíše tenis.

„Mně se víc líbí squash. Moc mi to sice nejde, ale je to dobrý sport na koordinaci pohybu, orientaci a fyzičku. Zajímavé zpestření po hokejové sezoně,“ dodal Výtisk. Druhou dvojicí na kurtu byla domácí mužská jednička Daniel Mekbib, kterého vyzval Ondřej Roman. „Je na jiné úrovni. Byla pro mě čest si s ním zahrát a bylo vidět, že je mistrem na správném místě,“ pochválil ho Roman. „Hráli jsme opatrně, nechtěli jsme proti nim vyzkoušet bodyčeky, abychom jim nic neudělali,“ doplnil s úsměvem vítkovický hokejista.