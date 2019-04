VIDEO: Lhala televizní reportérka? Obvinila boxera z obtěžování, sama mu tančila na klíně

Sofie Případ polibku mezi bulharským boxerem Kubratem Pulevem po jeho triumfu nad Rumumem Bogdanem Dinuem a reportérkou Vegas Sports Daily nabral po týdnu hodně zajímavý směr…

Po těžkém vítězství nad Dinuem, kterého zdolal v sedmi kolech, bylo v sedmatřicetiletém Pulevovi hodně emocí. Ty vyplavaly napovrch při jednou z pozápasových rozhovorů, když reportérku Vegas Sports Daily políbil na rty.

Jennifer Ravalová se zaskočeně pousmála, vypadala překvapeně, rozhodně ale nějak pohoršeně. „Známe se, jsme přátelé, byly v tom emoce, ale nešlo o nic osobního. Ta žena se k nám později připojila na after-party a všemu jsme se upřímně zasmáli,“ zaznělo od bulharského bijce o dva dny později poté, co se do něj pustili ochránci práv žen i zaměstnavatel Ravalové.

„Přišla za námi na oslavu a rozhodně nevypadala nějak přepadle. Naopak, byla hodně divoká, myslím, že by se nebránila i něčemu více, ale já jsem docela brzo odešel spát. Každopádně pro tato slova mám tak 14, 15 svědků,“ přidal se jeho mladší bratr Tervel, který na galavečeru také boxoval.

Ravalová mlčela až do minulého čtvrtka, kdy uspořádala tiskovou konferenci, na které měla po svém boku známou právničku Glorii Allredovou. Ta v minulosti zavařila mnoha celebritám z pozice obhájkyně žen, které byly údajně (i seriózně) sexuálně obtěžovány známými osobnostmi.

„Nejsme přátelé, byla jsem jeho chováním šokována… poprvé jsme se potkali až na vážení před akcí, kdy jsme dělali první rozhovor. Po rozhovoru, kdy mě políbil, za mnou za chvíli přišel a zmáčkl mi zezadu obě půlky, aby poté beze slova se smíchem odešel,“ začala své vyprávění před novináři.

„Ano, šla jsem na party, ale protože tam bylo hodně boxerů, se kterými bylo možno navázat kontakt, a ještě jednou si promluvit. Prostě jsem tam šla pracovat. Pan Pulev se připojil až později v noci, dělal jako by se nic nestalo, jen mne požádal, abych polibek z videa odstranila. To jsem odmítla, chtěla jsem ukázat, jak se zachoval, ne to skrývat,“ dodala odhodlaně.

S Allredovou hodlaly hnát Puleva k zodpovědnosti u Kalifornské sportovní komise, která se bude případem zabývat při svém dalším slyšení 14. května a do té doby bulharské „Kobře“ pozastavila licenci, následně vše chtěly dle vývoje řešit také u civilního soudu.

Jenže o víkendu nabral příběh hodně zajímavý vývoj. Zmíněný Tervel Pulev pustil na sociální sítě desetivteřinové video, na kterém je Ravalová skutečně u stolu týmu kolem bulharského boxera.

Rozhodně ale nesbírá novinářské informace tradičním způsobem, jelikož sedí na klíně jednoho z členů jeho kamarádů a vlní se v hodně zajímavém tanci.

„Mám podobných videí daleko více. Klidně je použiji, pokud bude potřeba,“ řekl následně sám svěřenec legendárního německého trenéra Ulliho Wegnera německému Bildu. „Ta žena ani není můj typ,“ přidal muž, který třináct let tvoří bulharský pár snů s půvabnou zpěvačkou Andreou (Teodorou Andreevovou).

Následně ještě jednou vysvětlil, proč Ravalovou políbil: „Jsem přátelský a milý člověk. Za svoji kariéru jsem udělal už desítky tisíc rozhovorů. Jsem zdvořilý a také emocionálně založen. Ta žena mi po rozhovoru ještě před zápasem řekla, že se určitě zastaví na party po galavečeru, když dorazila, složila mi spousty komplimentů, řekla mi mimo jiné, že jsem nejlepší a nejkrásnější. A ještě, není pravda, že jsem ji po rozhovoru chytil za zadek.“

Jeho slova poté ještě potvrdil Wegner. „Byl jsem u toho rozhovoru, který dělal Kubrat po zápase s krásnou, velmi přátelskou a usměvavou mladou ženou. Ano, dal ji polibek. Byly to jen pozitivní emoce, takový on je. Ale rozhodně není pravda, že ji poté chytil za zadek, normálně jsme odešli,“ zaznělo z úst šestasedmdesátileté legendy.

Jak se celý případ nyní vyvine dál?