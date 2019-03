VIDEO: Boxer dal po vyhraném zápase reportérce polibek. Ta jej teď žaluje

PRAHA To, co se zpočátku jevilo jako nevinný bezprostřední polibek během pozápasového rozhovoru, se mění pro boxera Kubrata Puleva na další „zápas“. Reportérka Vegas Sports Daily Jennifer Ravalová totiž odmítla jeho verzi o tom, že jsou přátelé, a najala si kvůli incidentu známou právničku hájící ženy v případech sexuálního obtěžování Glorii Allredovou.

Ten příběh je už celkem znám, v posledních dnech se mu celkem intenzivně věnují světová média včetně prestižních deníků v čele s The Guardian či The Independent.

Bulhar Kubrat Pulev knockoutoval v noci na neděli při své americké profesionální premiéře Rumuna Bogdana Dinua v sedmém kole. Byť měl střet dvou evropských těžkých vah nejmenší sledovanost na ESPN od loňského navázání spolupráce této televize s promotérskou stájí Top Rank Boxing, rozhodně nešlo o nudnou podívanou.

Daleko větší ohlas ale bohužel získalo dění po samotném souboji, ve kterém Pulev i přes mírné problémy uhájil pozici povinného vyzývatele federace IBF, které vládne Brit Anthony Joshua.

Pulev v zákulisí udělal rozhovor pro Vegas Sports Daily se sličnou reportérkou Jennifer Ravalovou. V jeho závěru ji pak spontánně políbil a odešel ze záběru. Ravalová vypadala zaskočeně a překvapeně, ovšem nikoliv pohoršeně.

Její nadřízení – a také řada ochránců ženských práv – ale chování sedmatřicetiletého bijce ostře zkritizovali, deník pak vydal prohlášení, ve kterém mimo jiné píše o tom, že celý incident začal řešit s promotéry a manažery Puleva.

Sám bulharský boxer následně v klidu odcestoval domů do Sofie a na Twitteru prohlásil, že nešlo o nic více než přátelské políbení v návalu dobrého naladění po vítězství. Že jsou s Ravalovou přátelé a společně se videu na pozápasové oslavě zasmáli.

Ve čtvrtek ale sama reportérka prolomila vlastní mlčení. A to tak, že hodně důrazně. Svolala tiskovou konferenci, kde po jejím boku seděla známá advokátka Gloria Allredová, která se podílela na řadě případů sexuálního obtěžování. Mimo jiné proti ní stanuly takové tváře jako Arnold Schwarzenegger, Sasha „Baron“ Cohen, Dodi al Fayed či Bill Cosby. V případu, kdy známého komika žalovalo na 60 žen, Allredová zastupovala hned 33 z nich.

„Poprvé jsem se s Kubratem Pulevem viděla 22. března na vážení. Požádala ho o rozhovor, on souhlasil. Situace se opakovala po zápase 23. března. Opět souhlasil. Začal rozhovor a on mne v průběhu něj políbil. Byla jsem v šoku, nevěděla jsem, jak reagovat,“ začala své vyprávění před „kolegy“ Ravalová.

„Poté jsem šla ke stolu, abych si začala balit své věci, on za mnou přišel a oběma rukama mě chytil za zezadu za zadek. Aniž by cokoliv řekl, tak se smíchem odešel. Bylo mi to už hodně nepříjemné a byla jsem zklamaná tím, jak neprofesionálně se ke mně chová. K ničemu z toho, co udělal, jsem ho nevybízela. Líbat ženu na rty a chytat ji za zadek bez jejího souhlasu je dle mého nepřijatelné,“ pokračovala ve výpovědi.

Reportérka si fotky se zápasníkem dala na sociální sítě

Zároveň souhlasila s verzí Puleva o tom, že se potkali na následné afterparty, kam dle vlastních slov vyrazila s tím, že mohla poznat další bojovníky a udělat s nimi rozhovory.

„Dorazil až ke konci. Choval se, jako by se nic nestalo, poté mne bokem požádal, zda bych mohla z rozhovoru polibek vystřihnout. Neudělala jsem to, chtěla jsem, aby lidé viděli, jak se choval, co mi udělal. Chci, aby cítil za své činy zodpovědnost. To, co mi udělal, bylo nechutné. Cítila jsem ponížení. Nikdy jsme nebyli přátelé, neměl právo mě políbit. Proto jsem také poprosila o pomoc Glorii Allredovou,“ přidala.

Even with the point deduction, Pulev was able to put away Dinu. What a wild fight. #PulevDinu pic.twitter.com/SD0jaVRwuc — Daniel Yanofsky (@DanYanofsky) 24. března 2019

„Chceme po Sportovní komisi státu Kalifornie, aby panu Pulevovi byla zrušena boxerská licence. Řešíme, zda budeme celou záležitost řešit také u civilního soudu,“ pokračovala za svoji klientku už sedmasedmdesátiletá právnička.

Zajímavé na celém případu je, že Ravalová původní video s polibkem se svých sociálních sítí smazala. Stejně jako společné fotky ještě před galavečerem, jejím posledním příspěvkem na Twitteru je zmíněné předzápasové video s „Kobrou“.

„Nebojím se toho, že by přišel o licenci. Je to pro nás bitva jako každá jiná, opět bude mít několik kol s vítězným koncem pro nás. Jen nebude v ringu, ale mimo něj. Bohužel v zámoří chce být každý za hvězdu a tato dívka si vybrala tuto cestu. Brzo bude jasné, na čí straně je pravda,“ řekl pro bulharská média Pulevův manažer žijící v zámoří Ivajlo Gocev.

Mladší bratr jedničky IBF – Tervel – poté přidal. „Ta holka během party políbila další dva bojovníky. Viděl jsem to já a dalších patnáct lidí. Je tam dost svědků jejího chování. Nevím, co se tam ale poté dělo, šel jsem spát, byl jsem unavený,“ poznamenal bijec, který na galavečeru v šesti kolech vybodoval domácího Mitche Williamse.

So, do you feel better, Ms. Sushi? Mr. Pulev puts your hand there? pic.twitter.com/qMpGuirBCC — Georgi Petrov (@goro2060) 29. března 2019

„Jsem v klidu. Pokud jde jen o mě, ta holka chtěl mnohem více než jen polibek, kdyby to bylo možné,“ sdělil bulharským novinářům po příletu do vlasti sám „hříšník“, který už třináct let tvoří bulharský pár snů s vnadnou zpěvačkou Teodorou „Andreou“ Andreevovou.

Klid bude potřebovat. „Kalifornská sportovní komise bere tuto záležitost zcela vážně. Pokud bude chtít znovu naši licenci, musí předstoupit před naší komisi a prokázat, že respektuje lidi bez ohledu na pohlaví. A to jak novináře, tak fanoušky. A pochopitelně, že respektuje také své soupeře,“ řekla mluvčí komise Veronica Harmsová.

Pravdou je, že jen zisk licence pro Kalifornii nemusí Puleva až tak trápit, případné přelíčení u civilního soudu už ale ano. Americké úřady jsou na podobné situace velmi háklivé a klidně by nemusel dostat povolení pro vstup do země, což by pro jeho kariéru a spolupráci s Top Rank Boxing a ESPN mohlo znamenat řádné komplikace.

Sama jeho stáj se zatím k celé záležitosti odmítla vyjadřovat, chtějí nejdříve znát všechna fakta. Další slyšení Kalifornské sportovní komise, kde se bude incident řešit, je na programu 14. května.