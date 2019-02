Roste nový superatlet? Sedmiletý Američan trénoval i s muži

TAMPA/PRAHA Tohle bude nový Usain Bolt, mají jasno v Americe. Teprve sedmiletý chlapec Rudolph Ingram je momentálně jedním z největších talentů světové atletiky amerického fotbalu. Radost dělá také svému otci, který mu spravuje v USA velice populární instagramový profil.

Zhruba před šesti měsíci se dostaly jeho obrázky na veřejnost kanálem, jaký by si přál asi každý mladý sportovec. Video s Ingramovou akcí v americkém fotbale okomentoval i hvězdný hráč NBA LeBron James. „Když jsem ten komentář viděl, bral jsem to jako potvrzení, jako určité razítko,“ přiznává Rudolph Ingram senior. „Jestli se to líbí LeBronovi, bude se to líbit všem. Byl jsem rád, že syn tak vešel ve známost.“

Díky své popularitě si malý Rudolph dokonce mohl zatrénovat se svými idoly, hráči Tampa Bay Bucaneers, hrajícími ligu amerického fotbalu NFL. Díky vlivu Instagramu, na němž má talentovaný chlapec přes 311 tisíc sledujících, byly ze setkání u vytržení obě strany. Jak rychlý hoch, tak i profesionální hráči, beroucí miliony korun měsíčně.

Už od loňského roku hraje mladý Ingram rovněž za klub Tampa Ravens v lokální lize, v níž se potkával se staršími, vyššími a silnějšími hochy, než je on sám. Ale i v této konkurenci je Rudolph vynikající. Navzdory údajům, které se vypisovaly před minulou sezonou do hráčských karet, podle nichž vážil pouhých 23 kilogramů…

Jeho hmotnost od té doby o něco vzrostla a v celém ročníku doběhl pro celkem deset touchdownů, také byl jmenován nejužitečnějším hráčem Ravens v sezoně. „Klidně můžete počítat s tím, že osud týmu postavíte na jeho malá záda a on vás donese k vítězství,“ řekl americkým médiím kouč Tampy Jimmy Watson.

„Je prostě neuvěřitelné, jak velkou zodpovědnost na sebe bere. Při běhu je prakticky nepolapitelný a má před sebou takovou vizi, jakou jsem nikdy u nikoho jeho věku neviděl,“ nevěřil Watson. „V jedné chvíli běží jedním směrem, potom mrkne a jde opačným.“

Stejný talent, jaký ukazuje v americkém fotbale, umí malá kometa podat i v atletice. To „vyprávějí“ zveřejněná videa, na nichž malý Rudolph běží hladkou stovku proti stejně starým chlapcům. A poráží je rozdílem několika tříd, což dokazuje i čas 13,48 sekundy, jenž se stal novým světovým rekordem v kategorii sedmiletých. Kromě toho si Ingram z posledních dvou amerických atletických šampionátů odnesl dohromady 36 medailí, z toho rovnou dvacítku zlatých.