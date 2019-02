Rozhodne fedcupové drama duel týmových jedniček? Kámošky Plíšková a Halepová jdou proti sobě

Ostrava / Praha Po sobotním dnu je stav duelu 1. kola Fed Cupu mezi Českem a Rumunskem nerozhodný 1:1, když v sobotu slavily v obou případech týmové jedničky – Karolína Plíšková a Simona Halepová. Právě jejich ostře sledovaný střet otevře nedělní program, který startuje v hokejové hale ve Vítkovicích ve 13 hodin a který můžete opět sledovat v naší podrobné on-line reportáži.

Plíšková i Halepová předvedly v Ostravar Arena výsledkově dominantní výkony. Česká jednička udolala Mikhaelu Buzarnescuovou 6:1 a 6:4, ta rumunská pak Kateřinu Siniakovou 6:4 a 6:0.

Jenže pohled do statistik tak jednoznačný není. A i český fedcupový kapitán po prvním dni pronesl: „Obě vítězky předvedly dneska o něco kvalitní výkon než soupeřky. Na druhou stranu dnešní skóre nevypovídají úplně o tom, co se na kurtu dělo. Byla tam místa, kdy se to mohlo zlomit i na druhou stranu.“

Své soupeřky pochopitelně pochválily i vítězky. V hlavě už ale měly vzájemný střet. Ostatně sedmadvacetiletá Rumunka sledovala velkou část prvního souboje dne na hostující lavičce, o rok mladší Plíšková pak po něm pokukovala během tiskové konference a po mediálních povinnostech pak usedla mezi své parťačky.

Simona Halepová, rumunská tenisová jednička. Karolína Plíšková je zatím ve Fed Cupu famózní.

V neděli po 13. hodině už budou stát proti sobě na kurtu. Tentokrát ne při tréninku, jako třeba při nedávném Australian Open, ale v ostrém souboji. Souboji, který může napovědět, zda už v únoru skončí česká nadvláda nad Fed Cupem, nebo bude moct dál pokračovat.

„Vždycky je těžké hrát proti Karolíně, takže očekávám, že tentokrát to bude stejné. Je to ale Fed Cup, kde jste pod větším tlakem. Bude to otevřený zápas. Já se o svou šanci na výhru rozhodně poperu. Budu chtít přinést další bod pro svou zem,“ řekla drobná rodačka z Constanty před střetem s kamarádkou.

Před střetem dvou bývalých světových jedniček. „Nemohu proti ní vymýšlet nic speciálního. Každopádně své dvě výhry nad ní jsem uhrála přes výměny, byla jsem trpělivá,“ zaznělo z úst Plíškové. Ta na svoji nedělní soupeřku ztrácí v počtu grandslamových titulů i v bilanci vzájemných soubojů, kde prohrává 2:6.

Na druhou stranu, v roce 2018 se utkaly obě dvakrát s bilancí 1:1, poslední vzájemný střet pak ovládla rodačka z Loun. A poměrně jednoznačně, 6:4 a 6:3. Jenže tehdy se hrálo na antuce, nyní se bojuje na tvrdém povrchu.

Tak jako v roce 2016, kdy z toho byla opět v prvním kole týmové soutěže třísetová bitva s vítězným koncem opět pro Plíškovou. „Ve Fed Cupu se ten tlak na vaši osobu vždy zvyšuje, nehrajete jen za sebe,“ vysvětlovala v sobotu česká dlouhánka, která se mohla opřít o skvělý servis.

Rumunkám přijela fandit početná skupina fandů

A kterou na tiskové konferenci důkladně zpovídali rumunští novináři, kterých přijelo se svými krajankami zhruba deset. Ostatně i ve vyprodané aréně byl kotel za hostující lavičkou zaplněný do posledního místečka a co se týče povzbuzování svých děvčat si nic nezavdal s tím českým.

O podporu domácího prostředí se bude chtít opřít v neděli také Plíšková. A nejen ona. „Je skvělé, že tady bylo tolik lidí. Ale na druhou stranu, bylo by divné, kdyby ne, když jsou tu dva tak silné týmy,“ vyprávěla smutná Kateřina Siniaková.

První hrací den svoji letošní zápasovou smůlu a nepříznivou bilanci bez výhry (ve dvouhře) neprolomila. Nikde ale není psáno, že se vše nemůže ještě změnit. Byť se obecně očekává, že oba nehrající kapitáni – Petr Pála i Florian Segarceanu – do druhých dvouher udělají změny a postaví Markétu Vondroušovou a Monicu Niculescuovou, jistotu budou mít všichni až těsně před začátkem zápasu.

Kateřina Siniaková v utkání dvouhry proti Simoně Halepové z Rumunska.

„Holky se to dozví už večer, veřejně si ale oznámení nechám až do poslední možné chvíle,“ pousmál se v sobotu v podvečer lišácky Pála. Podobně ale mluvil i jeho kolega. Ani jeden nechce odkrýt karty. Oba ví, že jde o hodně.

A oba ví, že týmová soutěž umí objevovat nečekané hrdinky. Tak jako jí loni i v roce 2016 byla bojovnice Barbora Strýcová, nebo loni ve finále právě Siniaková…