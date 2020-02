Šampion fotografie. Michal Sváček z Lidových novin zvítězil v soutěži sportovních snímků

Praha Sportovní fotografie roku. Tradiční soutěž vznikla už v roce 1971, po delší pauze ji na přelomu let 2017 a 2018 obnovil Klub sportovních novinářů a agentura Seven Days Agency. Letos se přihlásilo 55 profesionálních fotoreportérů, kteří poslali celkem 567 snímků. Mezi nimi byla i portrétní fotografie českého basketbalového reprezentanta Pavla Pumprly, kterou pořídil loni na počátku podzimu náš fotoreportér Michal Sváček.

Basketbal se v září 2019 dostal v Česku do centra junioři pozornosti díky úspěšnému vystoupení mužského národního týmu na mistrovství světa v Číně. Čeští borci se na něm probili až do čtvrtfinále a dosud ještě mohou usilovat o účast na olympijském turnaji v Tokiu.

Portrétní snímek basketbalisty Pavla Pumprly, jehož autorem je fotoreportér Lidových novin a Mafry Michal Sváček, zvítězil mezi sportovními snímky roku 2019 v kategorii portrét. Hlavní cenu soutěže letos získal Michal Červený za snímek Světový pohár horských kol v Andoře.

Výstava prací přihlášených do letošního klání začala včera na Staroměstské radnici v Praze a potrvá do 29. března. Otevřeno je denně od 10 do 19 hodin. Expozici doplňují dvě přehlídky věnované sportovní fotografii.



Letošní návrat letních olympijských her do Tokia připomene výstava snímků Karla Nováka, který doprovázel sportovce na stejném místě v roce 1964. Loňský laureát hlavní ceny Lukáš Bíba pak dostal příležitost představit další své práce.