Seidlová potvrdila, že je nejrychlejší Češkou. Ale mohli mi ještě setinku ubrat, smála se

Ostrava Klára Seidlová potvrdila, že je nejrychlejší českou ženou. Na mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě vyhrála sprint na 60 metrů a vyrovnala svůj český rekord časem 7,23 vteřiny.

„Mohli mi tu setinku ubrat, ale třeba příště,“ usmála se Seidlová.

Dodala, že tak rychlý čas čekala přece jen později. „Třeba na mistrovství republiky. Je to super, ale rezervy tam ještě jsou.“

Kde vidíte své nedostatky?

V cílování, celkově v běhu, protože jsem nebyla úplně srovnaná. Rezervy tam určitě jsou.

Jak se může váš čas ze šedesátky odrazit v běhu na sto metrů?

Snažíme se s trenérem více běhat, běháme delší úseky. Třeba dvoustovky, dvě stě padesátky. Dost to bolí, ale snad to bude stát za to. Uvidíme v létě.

Pořád platí, že máte raději šedesátku, než stovku?

Šedesátka je moje srdeční záležitost. Cítím se na ní doma. Trochu mě mrzí, že letos není halové mistrovství světa (v Číně ho zrušili kvůli koronaviru – pozn. red.), ale připravujeme se na olympiádu a bude i Evropa, takže dobré.

Kam byste se letos chtěla posunout?

Na stovku bych se ráda dostala k času 11,20, to je můj sen. A k tomu je ta olympiáda. Uvidíme.

Co vás ještě v hale čeká?

Pojedu na mítinky do Toruně a Berlína a za tři týdny je v Ostravě mistrovství republiky, takže ještě absolvuji tři závody.

Mohl by na některém z nich český rekord padnout?

Mistrovství republiky člověka vyhecuje, půjde mi to ještě lépe.

Ale tam nebude taková konkurence jako na mezinárodních závodech...

Popravdě mi to jde více, když si běžím sama. To samozřejmě v konkurenci nejde, ale i v ní se musím naučit závodit.

Jaké to je být nejrychlejší Češka?

Hlavně bych chtěla tu pozici udržet co nejdéle. Holky se na mě dotahují, je to boj. Musím makat víc a víc.