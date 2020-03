‚Šesté místo je pro nás skoro jako první.‘ Dvořákův čtyřbob vylepšil české maximum na MS

Altenberg Čtyřbob Dominika Dvořáka skončil na mistrovství světa šestý a výrazně posunul nejlepší české umístění v této disciplíně, kterým dosud byla desátá pozice Jiřího Vrby z roku 2015. V Altenbergu posbírali všechny medaile domácí Němci a stejně jako před týdnem ve dvojbobech triumfoval Francesco Friedrich. Olympijský vítěz a obhájce titulu získal ve čtyřbobech zlato na MS potřetí.

„Úžasný! Je to pecka. Tenhle úspěch nás všechny brutálně nakopne. Potvrdilo se, že máme na to bojovat s nejlepšími. Šesté místo je pro nás skoro jako první,“ radoval se pilot Dvořák na webu sport.cz. Celá posádka si užívala úspěch s českými fanoušky, kterých do areálu kousek za Cínovcem dorazilo hodně. „Měli jsme od nich obrovskou podporu, fakt super. Nikde jinde tohle nezažíváme,“ řekl Dvořák.

Mistrovství světa v jízdě na bobech v Altenbergu (Německo): Muži - čtyřboby: 1. Německo I (Friedrich, C. Bauer, Grothkopp, Schüller) 3:36,09 (54,25+54,34+53,35+54,15), 2. Německo III (Lochner, F. Bauer, Weber, Rasp) -0,05 (54,25+54,31+53,39+54,19), 3. Německo II (Walther, Krenz, Bluhm, Franke) -0,23 (54,30+54,20+53,44+54,38), ...6. ČR (Dvořák, Suchý, Šindelář, Nosek) -1,44 (54,48+54,45+53,87+54,73).

Češi byli po dvou sobotních jízdách sedmí, ale do druhého dne kvůli svalovému zranění neodstartoval kanadský obhájce bronzu Justin Kripps, který se dělil o čtvrté místo s Friedrichem. Dvořák a jeho posádka Dominik Suchý, Jan Šindelář, Jakub Nosek se ve třetí jízdě poprvé dostali pod 54 sekund, a přestože český stroj v závěrečné jízdě i kvůli sněžení značně zpomalil, šesté místo bez potíží udržel.

„Bylo vidět, že poslední jízda nebyla tak hezká kvůli nervozitě. Byli jsme tak blízko úspěchu, nechtěli jsme o něj přijít. Povedlo se,“ uvedl Dvořák.

V polovině závodu ještě vedl Nico Walther, jenže Friedrich ve třetí jízdě ztrátu devíti setin sekundy smazal a nakonec zvítězil o pět setin před Johannesem Lochnerem. Všechny tři medaile dokázali titíž němečtí piloti získat i před třemi lety v Königssee, tehdy se Friedrich a Lochner o zlato podělili. Walther po zisku bronzu ukončil v 29 letech kariéru, jeho rozhodování podle médií ovlivnila především těžká podzimní nehoda v tréninku a zranění krční páteře.

Friedrich má v součtu s dvojboby už devět titulů mistra světa. Tím vyrovnal rekord Itala Eugenia Montiho, který v ledovém korytu vládl před 60 lety.