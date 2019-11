Zklamaná Kellnerová: Chybět v O2 areně na akci roku je hrozně těžké

PRAHA Moc chtěla před domácí publikem znovu závodit. Po květnovém těžkém pádu z koně, při němž si zlomila stehenní kost, však ještě není dostatečně zdráva. Přestože smutek z neúčasti na parkurovém svátku v rodném Česku je v její tváři patrný, na letošní Prague Playoffs se Anna Kellnerová i tak velmi těší.

Prague Playoffs 2019 Druhý ročník prestižního vyvrcholení parkurové sezóny se uskuteční v pražské O2 areně od čtvrtka 21. do neděle 24. listopadu. Vstupenky na některé dny jsou stále k dispozici v síti Ticketportal.

„Je to strašně krásné vše vidět znovu, připomenout si emoce z minulého roku. Na druhou stranu je mi ale hrozně líto, že nemůžu závodit,“ říká v útrobách libeňské haly za týden třiadvacetiletá jezdkyně. „V našem sportu jde o akci roku, navíc v Česku před českými fanoušky. Je to hrozně těžké, pro sportovce smutná chvilka,“ neskrývá zklamání v rozhovoru pro Lidovky.cz.



Lidovky.cz: Plánovaný návrat do sedla na Prague Playoffs 2019 nevyšel. Jak na tom tedy momentálně zdravotně jste?

Noha je lepší. Jsem schopná párkrát do týdne si na hodinu sednout na koně. Skákat ale vůbec, to ještě pořád bolí. Ani jsem to nezkoušela od té doby, co jsem musela přestat, když jsme zjistili, že to nepůjde. Nechci nic uspěchat a svůj zdravotní stav ještě zhoršit. V blízké době mě čekají nějaké prohlídky, tak doufám, že vše bude na správné cestě, a uprostřed prosince si budu moct jednou, dvakrát do týdne skočit.

Lidovky.cz: Pro české publikum jste nejvýraznější tváří vašeho sportu. Dočkají se vás na Prague Playoffs alespoň v jiné roli, když nebudete závodit?

Existuje možnost, že bych byla součástí nástupu, hrála v něm nějakou malou roli. Ještě se to ale rozhoduje. Jinak ale budu na závodech pořád. Mám v plánu být s ostatními členy týmu, když se budou připravovat. Děláme to tak na také na jiných závodech, i když nejde o týmovou soutěž. Je super, že se takto umíme vzájemně podporovat, ne když tým má vzájemný vztah tak vybudovaný.

Také si nemohu nechat ujít atmosféru v O2 areně, takovou jsem v životě jinde nezažila. Bude to dojemné. Předtím ale ještě musím stihnout školu a návštěvu stájí.

Lidovky.cz: Dorazili už ostatní členové Prague Lions do Prahy? V jakém přijeli rozpoložení?

Sejdeme se v úterý. Máme naplánovaný team building. Když jsme totiž v září dělali tiskovou konferenci, tak jsme také večer šli dohromady na večeři a následující víkend se klukům podařilo vyhrát. Tak jsme si řekli, že to musíme zopakovat. Doufáme, že se nám to znovu vyplatí.

Lidovky.cz: Kdy se podle vás rozhodne, kdo z týmu se soutěže zúčastní?

Myslím, že až ve středu, kdy v hlavní aréně proběhne zahřívací soutěž. Během ní budou mít jezdci k dispozici sedm až osm zajímavých skoků, které budou moct s jedním koněm skočit. Troufnu si říct, že trenérka Jessica Kürten bude čekat až do tohoto posledního okamžiku, aby se podívala, kdo je v nejlepší formě. Zároveň musí plánovat také strategicky, protože Niel (Bruynseels) bude startovat i v soutěži jednotlivců.

Jezdkyně Anna Kellnerová na svém koni Silverstone G při loňském ročníku Prague Playoffs.

Lidovky.cz: Na jakého koně, z těch co se v Praze představí, jste osobně nejvíce zvědavá?

Osobně mám hrozně ráda Ganciu de Muze od Nielse. A to nejen proto, že s ní vyhrál Grand Prix v Cannes. Je to kobylka, která má opravdu velké srdce a je velmi svá. Je to příkladem, jak neuvěřitelné koně jsou, ale jak křehké a složité to s nimi může být. A Niels ji zvládá skvěle. Mají úžasný vztah, závodí spolu několik let. Bude skvělé je zase vidět.

Lidovky.cz: Pro jezdce a koně bude letos nachystané opracoviště v nové hale, která přiléhá k O2 areně. Prostor pro přípravu koní je tak nezvykle rozlehlý. Jak důležité je to pro jezdce?

Opracoviště je naprosto úžasné. Nejen kvůli unikátním rozměrům, ale i proto, že v Česku namíchaný povrch je skvěle připravený. Opracoviště je dostatečně velké, aby jezdci a koně měli nejen dva skoky, ale mohli skákat individuálně, co potřebují, aby na složitý závod byli připraveni v dobré formě.



Lidovky.cz: Jak přesně tato závěrečná příprava probíhá?

Před týmovou soutěží se většinou všichni tři jezdci zahřívají společně, protože v kolbišti jdou na řadu hned po sobě. Začíná se tím, že se kůň projde, aby se zahřál jako člověk. Pak přijde na řadu klus, cval, aby zahřály všechny svaly. Později se začne pomalu skákat. Není jen to ale jen o fyzické případě. Jezdec musí koně připravit zároveň mentálně. Musí mu připomenout, že jde o hodně a musí dávat pozor na jednotlivé překážky.

Parkurový tým Prague Lions. Zleva Gerco Schröder, Niels Bruynseels, Anna Kellnerová, Jessica Kürtenová (trenérka), Marc Houtzager, Marco Kutscher, Wilm Vermeir.

Lidovky.cz: Jak dlouho příprava trvá?

Je to individuální. Záleží, jak kdo potřebuje. Měříme to na koně. Standard je jít se připravit osmnáct koní před startem, přičemž každý kůň je tak dvě minuty na kolbišti.

Lidovky.cz: Oproti loňskému ročníku bude opracoviště přístupné veřejnosti. Jak jezdci toto vnímají?

Jsou závody, kde je opracoviště tak malé, že přístup divákům umožněn není, ale na jiných zase jo, takže nejde o nic neobvyklého. Spíše než pro jezdce je to trochu složité pro koně. Musíme doufat, že diváci, kteří se přijdou podívat, nebudou nahlas křičet, aby nenarušili přípravu jezdce a koně, která musí být precizní. Když to ale dodrží, naskytne se jim naprosto unikátní možnost podívat se do zákulisí.