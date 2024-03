Snowboardcrossařka Adamczyková nestačila v Cortině jen na Bankesovou

Úřadující mistryně světa Adamczyková po sedmém místě v kvalifikaci musela na poměrně krátké trati od začátku hodně bojovat. Ve čtvrtfinále sice dlouho vedla, ale pak ji soupeřky dojely a v závěru těsně uhájila postupovou druhou příčku před Australankou Miou Cliftovou. V semifinále naopak útočila ze zadních pozic a postupně se propletla až na první místo. „V semifinále se mi nepovedl start, ale díky tomu, že tady se dalo hodně vyvážet a trať byla krátká, tak jsem je pak předjela úplně jinou rychlostí,“ řekla v nahrávce pro média.

Ve velkém finále znovu odstartovala nejlépe a vypracovala si náskok. O ten však přišla a v závěrečném souboji trojice jezdkyň nestačila na mistryni světa z roku 2021 Bankesovou. „Charlotte to opravdu celkem jelo. Ještě mě ťukla trochu zezadu do prkna, byla jsem překvapená, že to cuklo. Asi to nešlo extra lépe udělat, jsem ráda, že to takhle dopadlo,“ uvedla Adamczyková.

Olympijskou šampionku z Pchjongčchangu 2018 Michelu Moioliovou z Itálie udržela za sebou. „Super závod. Jsem ráda, že hned po minulém víkendu, kdy jsem se rozsekala, jsem se zase dostala zpátky,“ pochvalovala si třicetiletá česká závodnice.

Adamczyková, která kvůli účasti v televizní taneční soutěži vstupovala do sezony později, byla na stupních vítězů počtvrté ze šesti letošních startů. Olympijská vítězka ze Soči 2014 napodobila druhá místa z Gudauri a prvního závodu v Sierra Nevadě. Jejím jediným vítězstvím v aktuálním ročníku SP zůstává lednový úspěch ze Svatého Mořice. V celkovém pořadí si polepšila o dvě místa na čtvrtou příčku.

Ve vyřazovacích jízdách dnes za umělého osvětlení závodili také Radek Houser a Kryštof Choura, oba vypadli v osmifinále. Lépe si vedl Houser, který se dlouho držel na postupové pozici, ale v cílové rovince podlehl Francouzi Julienu Tomasovi. Choura byl ve svém osmifinále čtvrtý.

Už pátou výhru v této sezoně si připsal Kanaďan Eliot Grondin, který tak navýšil své vedení ve Světovém poháru. Těsně druhý byl Američan Jake Vedder. Vyhrál král této sezony Eliot Grondin z Kanady těsně před Američanem Jakem Vedderem. Třetí skončil Australan Jarryd Hughes.

Světový pohár ve snowboardcrossu bude pokračovat příští týden v rakouském Montafonu.