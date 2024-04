Zpráva měla datum 1. dubna a jejím autorem měl být jakýsi Tomáš Fejk. Takže obyčejný apríl.

Kdyby měla zpráva datum včerejší, bylo by to horší. Paní Čenochová podniká na síti X občas pozoruhodné myšlenkové výpady, do nichž by zpráva o nákupu letadlové lodi TGM dobře zapadla.