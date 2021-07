Stříbrný Kostelecký snad neskončí. Obávám se toho, aby střelba z olympiády nevypadla, říká trenér trapu

„Pevně věřím, že kluci vyrazí i do Paříže a že na ně poté navážou i další. Že v olympijské rodině zůstaneme, protože s děním ve světě je to pro sportovní střelbu stále složitější,“ přidává momentálně střelecký trenér brněnského Olympu.



Lidovky.cz: Mimochodem, čekal jste před finále, že by mohlo dvakrát cinknout?

Tomu jsem nevěřil, nečekal jsem to. Vynikající výsledek bylo už to, že se dostali oba do finále. Vždyť já byl v Atlantě na 121 (kvalifikace) z 125 a byl jsem těsně devátý, dneska na finále nestačilo ani 122. Je to hodně náročné, protože nám neustále ubírají gramáž v olovu, já jsem začínal s 32 gramy, po Barceloně to bylo 28, nyní se střílí se 24 gramy.