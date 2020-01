Supertalent českého squashe Byrtus se zaskvěl na prestižním British Open pátým místem

LONDÝN Parádního úspěchu dosáhl talentovaný český squashista Viktor Byrtus (18). Na nejprestižnějším juniorském turnaji British Open vybojoval páté místo. V Londýně přitom v jeho kategorii do devatenácti let startovalo 113 nejlepších hráčů z celého světa.

„Jsem spokojený, ale taky zklamaný. Měl jsem navíc,“ řekl Byrtus.

Byrtusova úžasná cesta začala v 1. kole výhrou nad Španělem Martínem, kterého smetl za 22 minut.

Druhý den odpoledne vyřídil ještě o minutu rychleji Velšana Poolea a večerním vítězstvím nad Angličanem Smithem, s nímž ztratil jeden set, si zajistil už postup mezi nejlepší osmičku turnaje.

Jeho jízdu zastavil až ve čtvrtfinále po pětisetové bitvě favorizovaný Egypťan Elnawasany, který nakonec skončil celkově druhý.

„Tenhle mač mě hodně mrzí. Promarnil jsem vedení 2:1 na sety. Bohužel jsem ztratil taktiku a hlavu, můžu si za to sám. Tempo a vše jinak bylo opravdu super, jen chyběla ta koncovka,“ popsal Byrtus.

V soubojích o umístění porazil český hráč nejprve Ira Buckleyho, jemuž povolil pouhých šest bodů a následně mu Američna Rossini vzdal.

„Páté místo na tomhle turnaji řadím hodně vysoko. Mohlo to být ale určitě lepší. V mém případě to už ale není tolik o kvalitě squashe, ale spíš o psychice. Ten Egypťan byl k poražení, ale takhle nadějně rozjeté jsem to už měl víckrát,“ řekl úřadující juniorský mistr Evropy.

Mezi juniory ho čeká ještě mistrovství republiky. Pak už bude válčit jen mezi muži. Jaké má pro tento rok cíle? „Je jich dost,“ smál se.

„Chci vyhrát republiku mezi muži, nesestoupit s týmem na evropském šampionátu do druhé divize a co nejvíc se posunout na žebříčku PSA. A třeba už aby taky padl nějaký titul,“ přeje si Byrtus.



Ten v prosinci skončil na turnaji v Bratislavě druhý. Tak příště už to třeba klapne…