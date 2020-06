Tenis ji připravil o fůru času i poprsí. Halepová si díky koronaviru uvědomila, co musí změnit

Praha Po vzoru sportovního světa musela dát tenisu v době koronaviru stop. Pauzu však využila efektivněji než mnozí ostatní. Simona Halepová si utřídila myšlenky a pochopila, že je v životě šťastná i bez tenisu, kterému posledních šest let obětovala vše.

Momentálně ji na světě patří pozice číslo dvě. V žebříčku WTA ale dlouhých 64 týdnů působila na úplném vrcholu. Mezi roky 2017 až 2019 ovládla Wimbledon a Roland Garros. A sama si je vědoma, že tenisu obětovala vše.

„Z té dvouměsíční izolace jsem se toho naučila mnoho. Uvědomila jsem si, že posledních šest let jsem vlastně byla v úplné izolaci. Došlo mi, že musím něco se svým životem změnit, abych se rozvíjela po emocionální a lidské stránce,“ cituje rumunskou tenistku, které paradoxně pandemie koronaviru pomohla v zamyšlení se nad vlastní životní cestou, tennisworld.com.

„Fakt, že jsem byla šest let v izolaci, mi pomohl stát se světovou jedničkou. Nyní se snažím nabrat nové zkušenosti, abych byla šťastná i mimo tenis,“ dodala dvojnásobná grandslamová vítězka Halepová.

„Byly to pro mě ideální časy, ve kterých jsem mohla zažít, jaké je to být tři měsíce doma bez jakéhokoliv cestování. Žádná letadla ani hotely, nic. Cvičila jsem doma, ale i to jsem občas vynechala. Věděla jsem, že dříve, než v srpnu hrát nebudeme,“ upřímně přiznala rodačka z rumunské Constanty, která si mimo jiné užívala i život v přírodě: „Mám štěstí, že žiji v zalesněné oblasti. Stromy tu najednou den ze dne zezelenaly a já jsem si uvědomila, že jsem nikdy nebyla doma a nepozorovala tak nádhernou harmonii. Poprvé jsem viděla, jak se příroda odkrývá, což je neuvěřitelné.“



Rumunská tenistka Simona Halepová před chirurgickým zmenšením prsou

A pokračovala ve své zpovědi o životě tenisové profesionálky. Peníze a sláva totiž nepředstavují úplné životní blaho. Na druhé straně totiž stojí to, co vrcholový sportovec musí své činnosti obětovat. A u Halepové to byla například i prsa, která si nechala zmenšit už v sedmnácti letech.



„Jejich váha mě trápí,“ uvedla tehdy rumunská tenistka a pokračovala: „Má schopnost rychle reagovat kvůli mým prsům trpí. Cítím se nekomfortně, když hraji.“ Není divu, že je Halepová aktuálně šťastnější, než když cestě na vrchol obětovala kus svého ženství. Na druhou stranu sama tenistka přiznala, že jí obrovské poprsí vadilo i v běžném životě a operaci by podstoupila tak i tak.