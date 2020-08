The Rock není žádný troškař. Koupit klub? Málo, pořídil si rovnou celou ligu

Americký fotbal je ve Spojených státech s přehledem nejpopulárnějším sportem. Ovšem vydělává na tom jen jedna profesionální liga, slavná NFL. Pokusy o vytvoření druhé soutěže vždy ztroskotaly, naposledy kvůli koronaviru. Teď přichází do hry nový velký hráč. Populární herec Dwayne Johnson - neboli The Rock - získal práva na bankrotující XFL za 15 milionů dolarů.

Od září do začátku února patří pozornost amerických fanoušků tradičně NFL. Pak přichází dlouhá pauza, kterou diváci nemají jak vyplnit. Vysoká poptávka po zápasech, ale i velký počet hráčů, kteří se neprobojují do zvučné ligy, přináší zdánlivě jednoduché řešení. Další soutěž, která by termínově nekonkurovala NFL a kde by se hráči mohli ukázat ve snaze probojovat se do jednoho z dvaatřiceti týmů NFL.

Jenže zatím se nikomu nepodařilo dlouhodobě prosadit.

Letos odstartoval první ročník XFL, který navázal na dřívější pokus z roku 2001. Před necelými dvaceti lety vydržela liga pouze jeden ročník. Letošní snaha vypadala slibně. Komisař ligy Oliver Luck, otec slavného quarterbacka Andrewa Lucka, se mohl radovat z vydařeného rozjezdu XFL.

Pandemie koronaviru vše změnila. Liga se krátce po startu musela zastavit a následně přišla pro fanoušky tvrdá rána. XFL vyhlásila v polovině dubna bankrot.

Chodící reklama na úspěch

Příležitosti se nyní chopil slavný svalovec Dwayne Johnson, který ligu odkoupil se svými společníky za 15 milionů dolarů. Tato částka napovídá, že se NFL zatím nemusí bát o pozici soutěže číslo jedna. Vždyť jen hodnota Dallas Cowboys je vyčíslena na 5,5 miliardy dolarů.

Johnson je s americkým fotbalem spjatý. Na univerzitě v Miami snil o kariéře v NFL, jenže do elitní ligy se i přes velké naděje neprosadil.

Po vysoké škole ještě Johnson bojoval za svůj sen profesionálního hráče v Calgary, jeho angažmá v Kanadě však mělo krátké trvání. Johnson se ani neprobojoval na soupisku. „Byl jsem tak na mizině, že jsem si nemohl dovolit ani taxi na letiště,“ vzpomíná ve svém videu na Youtube.

„Cestou domů jsem se podíval do peněženky a uvědomil jsem si, že mám v kapse sedm dolarů.“ Vrhl se na wrestling, úspěch mu zajistil vstupenku do Hollywoodu a celosvětovou oblibu.

O několik let později Johnson pojmenoval svoji společnost Seven Bucks Productions jako vzpomínku na tuto událost. Nyní patří Johnson mezi nejlépe placené herce vůbec.

K americkému fotbalu se tak pravidelně vrací alespoň jako herec. Například v seriálu Hráči se jeho postava stane majitelem Kansas City Chiefs. Teď je majitelem i ve skutečnosti.

Jen místo úřadujících vítězů Super Bowlu vlastní ligu, které se prozatím nedaří držet při životě.

Může se Johnsonovi povést nastartovat XFL? Úspěchy v byznysu za sebou určitě má. Z neúspěšného hráče se stala reklama na úspěch. „Měl by kandidovat na prezidenta,“ vysekl poklonu známý americký bavič Joe Rogen.

I Johnson však bude mít plné ruce práce. V době koronavirové bude téměř nemožné vybudovat prakticky od nuly fungující ligu. Kdo by si ale vsadil proti obrovitému sympaťákovi, co se ze sedmi dolarů v kapse vypracoval v celosvětovou celebritu?