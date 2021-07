Tohle by mě nenapadlo ani ve snu. S medailí jsem se pomalu loučil, líčí zlatý Lipták

Jiří Lipták – olympijský vítěz. Jak vám to zní?

Je to pro mě novinka, asi jste první, od koho to slyším v českém jazyce.

Tak velká gratulace. Co to zlato na krku s vámi dělá?

Su hlavně rád, že potom, co se v Riu českému střelectví nepodařilo získat žádnou medaili, tak jsme tady s Davidem začali novou sérii.

Jaké jsou ty první emoce?

Ty už jsou možná trochu za námi, teď jsem v takovém útlumu, ještě mi to nedochází. Těším se domů, až si v klidu pustím celý záznam. Nějak rychle to uteklo. Ze začátku jsem na tom ve finále nebyl dobře a nakonec je z toho zlato. Mám obrovskou radost.

Netrefil jste hned první ránu.

Je to moje chyba, ale nečekal jsem, že rozhodčí řekne tak brzo start a mně v tu chvíli začne běžet 12 sekund, kdy musím zavolat o terč, jinak bych dostal žlutou kartu. Měl jsem pak trochu v hlavě, abych těch 12 sekund stihl, přece jen jsem ještě neměl za sebou celou přípravu a hned z toho byla nula. To jsem si fakt nadával, protože tohle se stát nemuselo.

Z prvních osmi ran jste netrefil tři.

Jojo a z pětadvaceti jsem měl dvacet.

Loučil jste se v tu chvíli s medailí?

Dá se říct, že jo. Neměl jsem takovou sebejistotu, nevěřil jsem si, což je špatný. Já si potřebuju trochu věřit a být u toho nervózní, což se mi nedařilo. Navíc jsem viděl, že všichni střílí perfektně. Naštěstí pak začali chybovat a mně se naopak začalo dařit, takže se to všechno prohodilo. Vidíte, jak je střelba zajímavá. I z outsidera pořád může být vítěz.

Sledoval jste po očku i kamaráda Davida Kosteleckého?

Když bych měl říct pravdu, tak když jsem viděl, kolik mám chyb, tak jsem si říkal, ať to aspoň David dotáhne na medaili. A viděl jsem, že jede perfektně, že měl snad jen jednu chybu, že střílí dobře. Viděl jsem, že i další kluci měli těch chyb víc, tak jsem věřil, že minimálně jedna medaile bude. I to je pro český sport výborné.

Nakonec máte ty medaile dvě. A hned dvě nejcennější.

Já jsem se musel jen smát, protože tohle by mě nenapadlo ani v tom nejodvážnějším snu. Nicméně byl to takový náš cíl – stát vedle sebe na stupních vítězů na velkém závodě typu Světového poháru, mistrovství Evropy nebo světa. Ale že to bude na olympiádě? A že budeme stát vedle sebe? Tak to je pecka.

Už víte, kam si zlato pověsíte?

Mám takovou síň slávy u rodičů z mého bývalého pokojíku. Byl tam věšák na deset medailí a jako desátá tam přišlo stříbro z letošního mistrovství Evropy. Takže musíme začít novou desítku.