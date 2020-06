Tour absolvuje s námi v Ineosu, říká o Froomovi kolega. Brit měl odmítnout pohádkový kontrakt

Praha Je snad konečně rozhodnuto? Sága Chrise Frooma a jeho možného odchodu z týmu Ineos ještě v polovině sezony je možná definitivně uzavřena. Izraelský tým Start-Up Nation sice pro Brita připravil luxusní kontrakt, při kterém by si vydělal 5 milionů eur za rok, ale Froome se přestoupit zatím nechystá „Alespoň tohle nám řekl. Tour absolvuje s námi v Ineosu,“ říká jeho týmový kolega Dylan van Baarle.

V roce 2006, na úplném prahu jeho kariéry, se objevil na startu časovky na mistrovství světa.



A byla to vtipná podívaná.

Vyjukaný a neohrabaný Froome odstartoval, ale nebyl si jistý, kterým směrem se vydat, až vjel rovnou do delegáta závodu. Snímek padajícího delegáta, papíry ve větru a zmateného Frooma zachycuje vtipný začátek jeho později třpytivé kariéry.

O čtrnáct let později je Froome znovu na rozcestí a znovu nejspíš neví, kterou cestou se vydat. Jestli zůstat v domácím týmu Ineos, se kterým je jeho kariéra spojená, nebo pro poslední roky kariéry zvolit risk v podobě přestupu do jiné stáje.

„Mým snem je vyhrát víc Tour než kdokoliv jiný. Vím, že mě čeká ještě spoustu práce, než se k tomu snu budu moct přiblížit,“ řekl v dubnu francouzskému L´Equipu.

Vstoupit podobnou cestou do historie by vyžadovalo ještě dva triumfy.



„A to se mi nezdá pravděpodobné. Mluvím jen sám za sebe. Respektuju všechny jeho výsledky, ale že by v 35 letech vyhrál další Tour?“ pochybuje třeba šéf Quick-Stepu Patrick Lefevere.

Podle něj investice do britského cyklisty momentálně nedává smysl.

Otázkou je, co dává smysl Froomovi?

Ale opustit tým, se kterým vyhrál sedm Grand Tour, může být větším riskem než sezení na rámové trubce při sjezdu v 90kilometrové rychlosti…

Na konci roku mu s týmem Ineos končí smlouva.

Dlouholetá smlouva.

Od roku 2010 je značka Chris Froome spojena nejprve s týmem Sky a poté s týmem Ineos. Britská hvězda pokaždé svůj kontrakt prodlužovala daleko dříve než pár měsíců před skutečným vypršením.

Tour de France 2017: Chris Froome oslavuje své čtvrté vítězství na slavném závodě.

Letos však ne, i kvůli těžkému zranění z loňského června, u kterého nebylo jisté, jestli mu neukončí kariéru.



V týmu se navíc sešla nebývalá konkurence – vítězové Tour Geraint Thomas s Eganem Bernalem, vítěz Gira Richard Carapaz plus další mladé naděje, které čekají na svou chvíli zazářit.

Proto Froome zvažoval, že v polovině sezony, ještě před startem Tour, po deseti letech z Ineosu uteče. Že se přesune do izraelského Start-Up Nation, který mu nabízel štědrý kontrakt a pozici jasného lídra pro Tour.

„Start-Up Nation, který má nově licenci World Tour a chce rychle dobýt svět, má pro něj připravenou tříletou smlouvu počínaje srpnem,“ napsal italský web Tuttobici.

Froome měl po tři roky pobírat plat pět milionů eur a měl být jasnou jedničkou stáje.

Až tak horké to ale nejspíš nebude.

Chris Froome vítězí v etapě Giro d'Italia

Dylan van Baarle, týmový kolega Frooma, který s Britem objel tři jeho vítězné Tour a který s ním aktuálně tráví čas na vysokohorském soustředění, řekl listu AD, že z týmu minimálně před startem Tour Froome neodejde.



„Jasně, že jsme se spolu o tom bavili, bylo by zvláštní, kdyby ne. Je to ve všech novinách, všichni o tom mluví. Ale z toho, co vím, zůstává v Ineosu a pojede s námi Tour,“ řekl nizozemský cyklista.

Zároveň ale přiznal, že neví o všem, co se děje za zavřenými dveřmi.

„Na druhou stranu, ani já nevím, co se děje v zákulisí. Nám ale řekl, že Tour pojede za Ineos, tak tomu věřím,“ řekl van Baarle. „Bylo by hodně zvláštní, kdybychom letos na Tour jeli jako soupeři. Nemyslím si, že se to stane.“

Nikdo nejspíš momentálně netuší, která cesta by pro Frooma byla nejlepší. Jestli zůstat, nebo odejít.

Možná to neví ani on sám.

Ale rozhodnout se musí.