Tragédie na Velké Pardubické. Po pádu skončil život devítiletého hnědáka Vicodyho

PARDUBICE/PRAHA Obávaný Velký Taxisův příkop se stal na letošní Velké pardubické steeplechase osudným devítiletému hnědákovi Vicodymu ze stáje Lokotrans. Jeden ze širšího okruhu favoritů, v jehož sedle byl žokej Josef Bartoš, si při pádu zlomil levou přední nohu a musel být uspán.

„Bohužel udělal chybu, skočil skok strašně nízko a dopadl na hranu. Jeho skok neměl ideální křivku, jak by to mělo být,“ citoval Bartoše Sport.cz. „Nebylo to absencí odskokového břevna na překážce, Taxis se dá i dobře proskočit, ale prostě tentokrát udělal chybu,“ dodal.

Taxisův příkop letos ukončil naděje i tří dalších koní, dostih tu skončil pro Ter Milla, Templáře i veterána Universe of Gracie. V jejich případě však bez vážných následků.

Vicody se stal první obětí vyhlášené překážky po čtyřech letech. Naposledy stál Taxis život klisnu Zulejku, shodou okolností rovněž s Bartošem v sedle.