Djokovič v Monte Carlu s přehledem uspěl v letošní premiéře na antuce

Djokovič vypadl začátkem března na prestižním turnaji v kalifornské poušti už ve 3. kole s hráčem druhé stovky pořadí ATP Lucou Nardim. Poté se odhlásil z další akce Masters v Miami, aby měl čas na trénink a přípravu na antuku.

V Monte Carlu, kde v minulosti dvakrát získal titul, se mu ale v posledních letech příliš nedařilo. Alespoň do čtvrtfinále došel naposledy v roce 2019, trofej tu podruhé získal v roce 2015, kdy ve finále zdolal Tomáše Berdycha. Nyní bude jeho dalším soupeřem vítěz duelu mezi Lorenzem Musettim a Arthurem Filsem.

Alcaraz odstoupil, má zraněné předloktí

Španěl Carlos Alcaraz se kvůli zranění ruky v Monte Carlu nepředstaví. Jeden z favoritů antukového turnaje, jenž měl coby třetí nasazený hráč v úvodním kole volný los, o odstoupení z prestižní akce informoval na sociálních sítích.

Alcaraz se potýkal se zraněním svalu na předloktí pravé ruky a v Monte Carlu se snažil do poslední chvíle s fyzioterapeuty pracovat na tom, aby mohl nastoupit. „Ale není to možné, nemůžu hrát. Moc jsem se na to těšil. Uvidíme se příští rok,“ napsal.

Při dosud jediném startu v Monte Carlu v roce 2022 vypadl Alcaraz ve druhém kole. Letos měl do turnaje vstoupit duelem s Félixem Augerem-Aliassimem z Kanady.