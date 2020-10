Udělali ze mě kriminálníka, říká o vyobcování z turnaje ‚záchodový šachový podvodník‘

Praha/Riga Zvláštní dohru má příběh bývalého českého šachisty Igorse Rausise. Po loňském odhalení, kdy byl přistižen při podvádění na toaletě, se tuto sobotu pokusil pod novou identitou odehrát turnaj v Lotyšsku, ze kterého byl ostatními hráči vyobcován, podle všeho ale Rausis hrál na turnaji oprávněně.

Loni v červu se český šach stal na chvíli „slavným“. Ovšem způsobem, který by si raději odpustil. Igors Rausis, ukrajinský rodák žijící nyní v Lotyšsku, který dlouhá léta závodil pod českými barvami, byl přistižen na záchodě, když analyzoval na svém mobilu právě hranou partii.

Následně se k porušení pravidel před tribunálem FIDE (Mezinárodní šachová federace) přiznal a byl potrestán šestiletým zákazem hraní na jejích turnajích.

V sobotu se Rausis objevil na jednom z turnajů v lotyšském městě Valka coby hráč objevil. Dotace pro vítěze? 140 eur (cca 3800 Kč). Tato akce ovšem nespadala pod hlavičkou FIDE a sloužila pro žebříčkově nezařazené.



Ovšem už nikoliv coby Igors Rausis, ale jako Isa Kasimi. Touto identitou už při zmíněném rozhovoru dokazoval naší redakci svoji invaliditu. Na přímý dotaz tehdy odpověděl vyhýbavě, že je to v Lotyšsku možné.

Na to, že na turnaji startuje, totiž upozornil po třetí partii lotyšský velmistr Arturs Neikšans. Důvod, proč si ho všiml až po odehrání dvou partií, je nasnadě, Kasimi začínal díky svému nulovému hodnocení Elo (rating) u nejslabších stolů a postupně se prokousával k těm lepším.



Aby se vyhnul prozrazení, začal se od druhé partie maskovat rouškou. Marně. Po upozornění Neikšanse odmítl jeho soupeř Ivars Babris nastoupit a Kasimi byl z turnaje vyloučen. Jak se později ukázalo, „notoricky známý Igors Rausis“, jak ho Neikšans označil na svých sociálních sítích, pravidla neporušil.

Lidovky.cz: Proč jste hrál na turnaji v Lotyšsku pod jménem Isa Kasimi?

Zažádal jsem o změnu svého předchozího jména a přejmenoval jsem se. Chtěl jsem se zbavit pochmurné minulosti a toho, jak si mě každý spojuje s tou fotkou ze záchodu, kde mě přistihli pořadatelé při podvádění. Bohužel poté, co na mě upozornil Igors Neikšans, mě zná v Lotyšsku znovu každý. Od šachového svazu až po mladé děti.

Lidovky.cz: Do turnaje jste šel s tím, že ho skutečně můžete hrát?

Je to už můj třetí turnaj pod jménem Isa Kasimi a před každým jsem svoji účast konzultoval se zástupci Lotyšské šachové federace. Jelikož nejsou pod hlavičkou FIDE (Mezinárodní šachová federace) a nejsou žebříčkově nasazené, dostal jsem povolení. U turnajů pod hlavičkou FIDE mám zákaz do roku 2025 s tím, že nebudu mít žádný rating. Nic proti pravidlům jsem neudělal.

Lidovky.cz: Proč jste tedy turnaj nedokončil a odstoupil z něj ve třetím kole?

Jelikož na mojí přítomnost velmi nepříjemně upozornil Arturs Neikšans. Jeho prvním trenérem byl Vsevolods Dudzinskis, na jehož počest se turnaj uskutečnil a udělal z toho velký humbuk.

Lidovky.cz: Co se přesně stalo?

Dal vědět ostatním hráčům a v sálu byla fakt nepříjemná atmosféra. Hodně podrážděným hlasem mi ostatní hráči říkali, co tu jako vůbec dělám a proč hraju pod jiným jménem. Nikomu by neprospělo, pokud bych tam zůstal, tak jsem se radši zbytku turnajových zápasů vzdal. Pouze organizátoři se ke mně chovali férově, vrátili mi v tichosti mé startovné a nebyli nepříjemní. Neikšans si svým počínáním připsal tisíce dalších sledujících na sociálních sítích.

Lidovky.cz: Jaké jsou teď vaše plány v nejbližší budoucnosti?

Myslím si, že v současnosti bude nejlepší se ze šachové scény úplně stáhnout. Občas si doma zahraju nějaké partie pro radost se svými kamarády a zkonzultujeme je spolu, ale na nic oficiálního teď prostor asi nebude.