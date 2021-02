Utah jede na vítězné vlně, výhrou v Indianě si upevnil vedení v NBA

New York Basketbalisté Utahu porazili v NBA Indianu na jejím hřišti 103:95 a vybojovali patnáctou výhru z posledních 16 zápasů. Jazz si upevnili vedení v soutěži, na prvním místě nyní mají o výhru víc a o porážku méně oproti druhým Los Angeles Lakers.

NBA: Charlotte - Washington 119:97, Indiana - Utah 95:103, Phoenix - Boston 100:91, New York - Miami 103:109, LA Clippers - Sacramento 110:113.



Utah se mohl opět spolehnout na své hvězdy. Donovan Mitchell sice na 27 bodů potřeboval 25 střel, ale nakonec si málem připsal triple double, protože zaznamenal také 11 asistencí a 9 doskoků. Francouzský pivot Rudy Gobert zapsal double double za 16 bodů a 16 doskoků. Indiana, za kterou dal 20 bodů Domantas Sabonis, prohrála potřetí za sebou.

Chytá se naopak poslední finalista Miami. Heat se i kvůli zdravotním problémům dosud v sezoně spíše trápí, ale nyní podruhé v ročníku zaznamenali druhou výhru po sobě, poté co zvítězili 109:103 v New Yorku nad Knicks. Jimmy Butler k tomu přispěl 17 body, 10 doskoky a 9 asistencemi. Bam Adebayo přidal 24 bodů a 11 doskoků. New Yorku nestačilo 26 bodů Juliuse Randlea.

Čtvrtý tým Západu Phoenix zvítězil 100:91 nad Bostonem, který po čtvrté porážce z posledních šesti duelů klesl na čtvrté místo ve Východní konferenci. Suns vedli v podstatě celý zápas, nejvíce o 17 bodů. Boston sice ještě zabojoval a minutu před koncem snížil na rozdíl jediného koše, ale Phoenix si výhru pohlídal. Kolektivnímu výkonu kraloval Devin Booker s 18 body, 11 asistencemi a 7 doskoky. Navíc 43 sekund před koncem trefil klíčovou těžkou střelu na 96:91.

Další těžkou prohru utrpěl Washington, který podlehl Charlotte 97:119, i přes 31 bodů nejlepšího střelce ligy Bradleyho Beala. Za vítěze dal 26 bodů Terry Rozier, o bod méně stihl Gordon Hayward. Oba v závěru za rozhodnutého stavu šetřili síly.