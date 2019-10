V Japonsku vyhrál Bottas a Mercedes pošesté ovládl pořadí stájí

Suzuka (Japonsko) Velkou cenu Japonska formule 1 vyhrál Valtteri Bottas z Mercedesu před Sebastianem Vettelem z Ferrari. Třetí místo obsadil obhájce titulu Lewis Hamilton a pomohl Mercedesu pošesté za sebou ovládnout Pohár konstruktérů. Sám navíc může za dva týdny v Mexiku získat šestý titul mistra světa.

Bottas využil špatného startu obou jezdců Ferrari, kteří ovládli kvalifikaci přeloženou ze soboty na dnešek kvůli tajfunu. Okamžitě se ze třetího místa dostal před Vettela i Charlese Leclerca, vedení bez problémů udržel až do konce a připsal si třetí vítězství v sezoně.



Finský pilot nakonec vyhrál s náskokem jedenácti sekund před Vettelem, který unikl trestu za ulitý start z pole position. „Byla to moje chyba. Valtteri pak doslova letěl,“ řekl pilot Ferrari. „Start ze třetího místa není nikdy lehký, ale nemá cenu to předem vzdávat. Měl jsem super auto a Sebastian měl nějaký problém,“ konstatoval Bottas.

Vettel nakonec alespoň udržel druhé místo před Hamiltonem. Pětinásobný mistr světa po druhé zastávce v boxech ve 43. kole sice rychle vymazal pětisekundový náskok rivala z Ferrari, ale předjet už ho nedokázal.

Pilot Mercedesu Valtteri Bottas slaví vítězství ve Velké ceně Japonska. Stupně vítězů po Velké ceně Japonska zprava: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, manažer stáje Mercedes a Sebastian Vettel.

„Gratuluji týmu k šestému titulu, doufám, že dnes si každý dá trochu šampaňského,“ řekl Hamilton, jenž byl zjevně nespokojený se změnou strategie. Britský pilot totiž měl původně jet jen na jednu zastávku v boxech, ale poté ho vedení týmu stáhlo do depa podruhé a Hamilton tak přepustil vedení Bottasovi.

„Nemá cenu to rozebírat, jsou to jen spekulace. Valtteri si vítězství zasloužil a teď nás čeká Mexiko, kde to pro nás bude noční můra,“ uvedl Hamilton, jenž může v Mexiku slavit titul. Pokud britský jezdec zvítězí a získá bonusový bod za nejrychlejší kolo, musí Bottas jako jeho poslední soupeř v boji o titul skončit nejhůře třetí, aby odložil korunovaci týmového kolegy.

Mercedes, který šestým triumfem v Poháru konstruktérů vyrovnal maximum Ferrari z let 1999 až 2004, má díky tomu jistotu dalšího rekordu. Německá stáj si připíše šestý mistrovský double a překoná výkon italské stáje z let 2000 až 2004.

Nepovedený víkend prožil Leclerc. Nejprve po čtyřech pole position za sebou našel v kvalifikaci přemožitele a poté hned po startu poškodil při kolizi s Maxem Verstappenem vůz, musel do boxů a nakonec dojel šestý. Pilot Red Bullu krátce po nehodě ze závodu odstoupil a Leclercovi hrozí dodatečný trest za zavinění nehody.