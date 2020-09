V kleci musíte být zranitelný a nechat vše samo čarovat, říká nejlepší Čech v MMA Procházka

PRAHA Nejlepší český zástupce smíšených bojových umění Jiří „Denisa“ Procházka vypráví v rozhovoru pro magazín Pátek LN o svém slavném letním knockoutu v nejprestižnější světové lize, správné cestě bojovníka a o tom, jak je to s jeho přezdívkou.

V první polovině července vstoupil poprvé coby zápasník do klece nejslavnější světové ligy smíšených bojových umění – americké UFC. A během svého debutu předvedl málo vídanou show, již završil knockoutem proti respektovanému Švýcarovi Volkanu Oezdemirovi. Jako by herec šel poprvé hrát do Hollywoodu a hned dostal Oscara. Z teprve sedmadvacetiletého Jiřího Procházky se stala během necelých šesti minut světová sportovní celebrita. Hvězda, která se vymyká všem stereotypům o zápasnících jako nemyslících rváčích.