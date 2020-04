V českém MMA je řada jmen. Pokud bych měl ukázat na jednoho, byl by to Procházka, tvrdí ve své knize jeho kouč

MMA se dere mezi top sporty. Jak roste základna fanoušků, stoupá také zástup těch, kteří nechápou, nerozumí, nechtějí. Vidí primitivní a brutální sport. Každý má názor. Přesto galavečer MMA přilákal do O2 areny téměř dvacet tisíc fanoušků. Tohle žádný jiný sport nedokázal! Kontroverzní, přesto na vrcholu zájmu.

„MMA za více než dvacet let prošlo velkými proměnami. Některé věci možná ti nejmladší ani nepochopí. Nedivím se, tohle se netýká jen MMA, vývoj byl, je a bude ve všem. Je pevnou součástí našich životů. A buďme za něj rádi, jinak by si drtivá většina lidí stále myslela, že zápasníci MMA jsou pouliční rváči, kteří si vyměňují názory v zapadlých garážích a temných sklepeních,“ vzpomíná Barták, který s MMA prošel kus světa a vychoval také Viktora Peštu, druhého Čecha ve slavné UFC.

MMA je pod drobnohledem. A může si za to samo. V uplynulých letech skokan, který se dere do popředí zájmu fanoušků a médií. Adrenalinový sport, show, emoce, nevyzpytatelnost, bitva jeden na jednoho. V minulých letech byl v Česku mezi fanoušky probuzen kód bojovníka, který máme všichni v sobě. Ten měli i ti, kteří psali o historii českého MMA.

„Zápasy v pravěku? Dnes to tak vypadá, ale těžko odhadovat, co si budeme říkat za dvacet let o současných fightech, proto bych radši nesoudil. Nejvíc mě bavilo vzpomínání na dobu, kdy jsme začínali. Člověk si říká, že to ani nemůže být pravda a dnešním pohledem mu to přijde i legrační. Jak jsme mohli takhle trénovat…? Jen málo lidí, kteří teď vstupují do vymazlených tělocvičen, by tohle podstoupilo, patrně by si přišli jako v jiném světě,“ usmívá se Barták.

Svůj pohled fanouškům v knize nabízí také více než desítka zápasníků, která zasáhla do dění českého MMA. Sportovci, dříči, srdcaři, bojovníci. Vzpomínky oživil gladiátor desetiletí Michal Hamršmíd. Jaroslav Poborský, který zažil více než 100 zápasů v kleci. Tvrďák Tomáš Kužela, první Češka v UFC Lucie Pudilová, šampion japonské organizace Rizin Jiří Procházka, první Čech v UFC Karlos Vémola. Viktor Pešta, druhý český zástupce v UFC. Dále osobnosti Penta gymu, který patří k nejstarším MMA klubům na české scéně – Magdaléna Šormová, Jiří Paluska, Stanislav Futera a Václav Šamša.

„V současnosti patří u nás mezi největší jména Jiří Procházka, David Dvořák, Karlos Vémola, Michal Martínek, Viktor Pešta a Magdaléna Šormová. Pokud bych měl ukázat na jednoho, tak to bude Procházka, kterého nakopnul k výšinám Vémola,“ je přesvědčený Barták.

Prostor dostal také moderátor a současný spolumajitel organizace OKTAGON MMA Ondřej Novotný, nezapomenutelný spíkr Josef Melen, který hecoval zápasníky a fanoušky v halách, sám zažil na 250 galavečerů v ringu a v kleci. Nechybí ani vzpomínky Aleše Hradeckého, obra mezi rozhodčími. Svůj pohled přidala také psycholožka Gabriela Kloudová, která objasnila, proč tolik lidí fascinuje právě MMA.

„Rozhovory s osobnostmi českého MMA čtenáře pobaví, možná i překvapí. Prozradí lidem věci, které jsou k neuvěření, přesto se staly,“ dodává Barták.