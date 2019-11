Velká česká paráda. Basketbalistky díky koše Elhotové v poslední sekundě udolaly v boji o EURO Rumunky

PRAHA České basketbalistky vyhrály i druhý zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. V pražské hale Královka rozhodla o výhře 60:59 nad Rumunskem sekundu před koncem Kateřina Elhotová.

Výběr trenéra Štefana Svitka navázal na čtvrteční vítězství 62:52 na palubovce favorita skupiny Itálie.

„Musím se přiznat, že jsem přemýšlela, že jestli to teď nedám, tak to pěkně podělám. To mi prolítlo hlavou a není to asi ta správná mentalita,“ řekla novinářům Elhotová.

„Ale řekla bych, že tyhle jumpy rovnoběžně s košem mi docela sedí,“ přidala třicetiletá reprezentantka.

Domácím hráčkám vstup do zápasu vyšel a v první čtvrtinu vyhrály 24:17.

Ve druhém dějství náskok narostl až na devět bodů, ale Rumunky využily několika nepřesností v obraně, která si navíc nedokázala poradit s autorkou 21 bodů rozehrávačkou Annemarií Godriovou-Parauovou, a o poločase Češky vedly o čtyři body.

Trenér Svitek do druhé půle nasadil obě pivotky, které zařídily výhru v Itálii, ale i s Julií Reisingerovou a Kiou Vaughnovou se domácí tým trápil a Rumunsko dokázalo skóre otočit.

Po čtyřech minutách třetí čtvrtiny dala trojku na 39:37 Adina Stoiedinová a hostující celek se poprvé dostal do vedení.

Česko - Rumunsko 60:59 (24:17, 35:31, 42:44)

Nejvíce bodů: Elhotová 23, Hejdová 12, Reisingerová 9 - Godriová-Parauová 21, Walkerová 17, Margineanová 11. Fauly: 19:16. Trestné hody: 9/6 - 19/9. Trojky: 6:6. Doskoky: 34:37. Dánsko - Itálie 72:82 (38:47)

„Kia a Julia to měly těžké, hra pod košem je stála hodně sil. Navíc Rumunky jsou trochu dřevorubkyně, sekaly to a rozhodčí to pouštěli až moc přes hranu,“ uvedla Elhotová.

„Takže vysoké holky třeba měly míč a najednou už ne, protože je sekly přes ruce,“ dodala.

S dvoubodovou ztrátou za stavu 42:44 vstupovaly české basketbalistky i do závěrečné čtvrtiny.

Domácím hráčkám se sice podařilo dostat zpátky do vedení, ale v závěrečné minutě snížila na rozdíl jediného bodu Godriová-Parauová a jedenáct sekund před koncem otočila skóre Gabriela Margineanová.

Poslední slovo ale patřilo domácímu výběru, o jehož výhře takřka se sirénou rozhodla Elhotová. Hráčka pražského USK byla s 23 body nejlepší střelkyní zápasu a tým v závěrečné čtvrtině držela ve hře několika důležitými koši.

„Nevyhrál lepší, ale šťastnější. Kdybychom měli víc pod kontrolou jejich rozehrávačku, mohli jsme jim víc odskočit. Když to bylo 29:20, tak jsme si mysleli, že to máme vyhrané. Přestali jsme hrát, v obraně jsme ztratili dvacet míčů a soupeř měl hodně útočných doskoků,“ prohlásil Svitek.

Česká reprezentace, která usiluje o účast na čtrnáctém šampionátu za sebou, si tak před dlouhou kvalifikační přestávkou připsala důležité vítězství. Další zápasy bojů o postup na mistrovství Evropy ji čekají až příští rok v listopadu, kdy doma přivítá Dánsko a Itálii.

„Ani mi nemluvte. Uvidíme, co bude za rok, kdo vlastně bude hrát a v jaké formě. Rozpis kvalifikace je v tomhle nešťastný,“ prohlásil slovenský kouč.

