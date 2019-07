Velké finále Tour de France je tu. Podaří se obhájci Thomasovi sesadit lídra Alaphilippa?

gap (od našeho zpravodaje) Tři extrémně těžké alpské dny odhalí tvář vítěze letos nesmírně dramatické „Staré dámy“.

Tolikrát v minulosti už se stalo město Gap pro cyklisty Tour branou k Alpám a je tomu tak i letos. Tady se ráz závodu razantně změní.



Začíná velké finále nejdramatičtější Tour posledních let. S tolika nástrahami se budou muset cyklisté vypořádat.

S extrémní náloží vrcholů nad 2000 metry.

S neustupujícím vedrem, i v Alpách nad 30 stupni.

S následky únavy, pádů i zranění z předchozích dvou týdnů.

I s tlakem vlastního očekávání.

Uhájí senzace závodu Julian Alaphilippe žlutý dres až do Paříže? Nebo se prvním francouzským vítězem po 34 letech stane Thibaut Pinot?

Julien Alaphilippe je prvním Francouzem po pěti letech ve žlutém trikotu.

Či snad dokáže tým Ineos s Geraintem Thomasem a Eganem Bernalem vyhrát pošesté za posledních sedm let? A co když to bude někdo úplně jiný?

Tolik otázek čeká na zodpovězení.

Český pohled bude upřený k Romanu Kreuzigrovi, který vjede do Alp z 15. místa pořadí.

Se zafáčovaným loktem i kolenem po úterním pádu se včera zjevil na startu v Pont du Gard, kde už dopoledne šplhala teplota k 36 stupňům a například jezdci Jumba sundávali své chladící vesty naplněné ledem až na startu.

„Noc po pádu byla lepší, než jsem čekal, fyzioterapeut odvedl hodně práce,“ hlásil Kreuziger. Na trati 16. etapy sice pozoroval určitou tuhost těla, ale dojel bez potíží v pelotonu se všemi ostatními favority.

Ti v rámci šetření sil před Alpami nechali ujet početnou skupinu uprchlíků dokonce o 20 minut.

Nejlépe umístěný z nich Xandro Meurisse z týmu Wanty si dokonce polepšil v pořadí na 13. místo a odsunul tím Kreuzigera na současné patnácté.

Dnes vyrazí i on vstříc 18. etapě, o které Thibaut Pinot tvrdí: „Ze tří alpských je nejtěžší.“

Julian Alaphilippe ovládl překvapivě časovku

Kreuziger souhlasí: „Bude mít přes pět tisíc nastoupaných metrů a strávíme minimálně pět a půl hodiny v sedle.“



Na 208 kilometrech čekají alpští obři Izoard a Galibier ve druhé polovině etapy, potom dlouhý sjezd do cíle ve Valloire.

Julian Alaphilippe si do Alp přináší náskok 1:35 minuty na Gerainta Thomase, v rozmezí 39 sekund za Thomasem jsou pak Thibaut Pinot, Steven Kruijswijk, Egan Bernal a Emanuel Buchmann.

Už na Galibieru se Alaphilippův žlutý trikot může ocitnout v ohrožení, přestože by coby vynikající sjezdař mohl v závěrečných kilometrech limitovat ztráty.

Podle Davida Brailsforda, manažera stáje Ineos, se nyní odehrávají souběžně dva závody. „První se soustředí na likvidaci Alaphilippova náskoku, zatímco druhý je bitvou o vítězství mezi mnohem zkušenějšími kandiáty titulu.“

Brailsford tvrdí, že tým Ineos může těžit ze skutečnosti, že jako jediný má tak vysoko dva jezdce. „Můžeme se proto snáz adaptovat na vzniklé situace. Nemáme jen jednu použitelnou taktiku.“

Strategie Thibauta Pinota zní napohled jednoduše: „Útočit, jak to jen půjde.“

A Steven Kruijswijk říká: „Chceme udělat závod co nejtvrdším. Čím bude tvrdší, tím lépe pro mě. Mám nohy na vítězství na Tour.“

Alaphilippova partie bude s velkou pravděpodobností především obranářská. „Vím, že můj žlutý trikot visí na vlásku,“ nezastírá muž ve žlutém.



Po včerejší etapě nicméně ujistil: „Nikdy předtím jsem nebyl tolik motivovaný jako nyní. Je mi jasné, že Ineos s Jumbem, kteří mají do hor nejsilnější týmy, se mi pokusí Alpy znechutit. Já nemám k sobě tým do hor, ale i tak je velmi solidní. Snažíme se zůstat klidní.“

Páteční a sobotní alpská etapa budou kratší než čtvrteční, nejprve 126,5 kilometru do Tignes a pak 130 do Val Thorens, což by mělo Alaphilippovi více vyhovovat, protože i týmoví pomocníci s ním vydrží déle.

Každopádně až sobota definitivně vyřeší rébus mnoha kandidátů titulu na Tour 2019.

Teoreticky si Alaphilippe může každý alpský den dovolit ztratit půl minuty.

Ovšem realita závěrečných bitev bude mnohem komplikovanější než prosté matematické dělení.