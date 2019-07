VIDEO: Thomas a Kruijswijk přišli o své pomocníky. Ti se navzájem vytlačovali z trati

Gap Tour de France 2019 má svoji aféru. Dva týmy kandidátů na titul přišly pod Alpami o své důležité muže. Luke Rowe a Tony Martin byli vyloučeni z pelotonu. Oprávněně? To je nyní tématem velkých cyklistických diskuzí.

Gap, za cílem 17. etapy. Matteo Trentin z Mitcheltonu-Scott, nejsilnější z uprchlíků, se už chystá coby vítěz etapy na pódium. Julian Alaphilippe právě dorazil v pelotonu, kde bezpečně hájil svůj žlutý dres a dokonce uklidňoval horké hlavy soupeřů. Roman Kreuziger přijíždí k autobusu týmu Dimension Data a po chvíli se jde vyjezdit na trenažeru...

... a komisaři si jdou pro Luka Rowa a Tonyho Martina i jejich sportovní ředitele ze stájí Ineos a Jumbo.

Na videu jim přehrají události, k nimž došlo v pelotonu nedlouho před závěrem etapy. A potom oba diskvalifikují!

Co vše tomu předcházelo?

Zbývalo 14 kilometrů do cíle. Peloton mířil na vrchařskou prémii 3. kategorie a bobtnala v něm nervozita mezi silnými týmy, údajně i kvůli obavám, že by žlutý Alaphilippe mohl těsně pod vrcholem zaútočit a následně se v technickém sjezdu do Gapu pokusit o navýšení svého náskoku.

Tým Jumbo kontroloval čelo pelotonu a Tony Martin měl na starosti pravou stranu silnice, když se ho Luke Rowe, uznávaný stratég a dirigent Ineosu, snažil zcela vpravo předjet.

Německý cyklista ho však pohybem kola a těla do strany vyblokoval až na samý kraj silnice.

Po chvilce, kdy se Rowe ujistil, že nespadne, udělal druhý pokus. Martin reagoval stejně a opět se svým tělem dostal do kontaktu s jezdcem Ineosu.



Později se hájil: „Nebyl tam pro Rowa prostor, aby projel vedle mě.“

Steven Kruijswijk, lídr Jumba, si dokonce postěžoval: „Tým Ineos odmítal respektovat, že náš tým kontroluje etapu.“

Naopak Geraint Thomas, lídr Ineosu, ke konfliktu podotkl: „Jen se oba, Luke i Tony, snažili dostat své lídry na dobrou pozici. Neprováděli nic šíleného.“

Podle některých jezdců došlo mezi Rowem a Martinem k incidentu už dříve, ale mimo záběr kamer.

Co naopak záběry a záznamy francouzské televize ukázaly, byla Rowova reakce poté, co jej Martin dvakrát zablokoval. Opřel se do soupeřova ramene a zvedl ruku směrem k jeho obličeji.

„Ale rozhodně ho nepraštil. Nikoho nepraštil! Když chvíli předtím skoro upadl, chápete takové reakce,“ obhajoval svého jezdce Servais Knaven, sportovní ředitel Ineosu.

„V pelotonu byla v tu dobu spousta napětí, každý chtěl být v dobré pozici,“ podotkl Julian Alaphilippe. Dokonce se po potyčce ujal role muže, který na trati vášně uklidňoval. „Jezdci byli příliš nervózní, dotýkali se jeden druhého. Snad se obávali, že zaútočím. Tak jsem se jim snažil říci, že dnes nebudu nic riskovat.“

Když peloton projel cílem v Gapu, Rowe zastavil u George Solomona, který má v týmu Ineos na starosti mediální aktivity, a po krátké konzultaci se vydal k televizním reportérům.

Oba tušili, co se stane tématem večera.

„Já i Tony jsme dělali svoji práci. Došlo k tomu v zápalu boje. Všechno je v pořádku. Byla to je trocha napětí mezi námi, široká ramena,“ sděloval do mikrofonu britské společnosti ITV. „Prostě jsme se dostali jeden druhému do cesty. To je cyklistika. Ještě na trati jsme si pak s Tonym podali ruce a jeli posledních deset kilometrů etapy vedle sebe. Nešlo o žádnou velkou věc, všechno je mezi námi dobré.“

Martin se za cílem nezastavil, až později ho odchytl reportér norské televize. Když se ho zeptal na incident, cyklista Jumba jen odvětil: „Jaký incident?“

Tou dobou už jury jednala. V pětičlenném mezinárodním panelu zasedali Ital, Kanaďan, Francouz, Španěl a Belgičan.

A rozhodli: „Oba jezdci jsou vinni z porušení článku 2.12.007/8.2.1 pravidel UCI, hovořícím o nerespektování pokynů, nesprávném, nebezpečném nebo násilném chování mezi jezdci; poškození životního prostředí nebo image sportu.“

Pak vynesli trest: Luke Rowe a Tony Martin jsou vyloučeni za závodu a navíc potrestáni pokutou 1000 švýcarských franků a odebráním 50 UCI bodů.

Po oznámení verdiktu Rowe znovu předstoupil před média, v tváři nevěřícný výraz z vyznění celé situace.

„Nemyslím si, že to, co jsme na trati dělali, bylo až tak za hranu,“ říkal zkušený Velšan. „Strávil jsem teď skoro hodinu s komisaři UCI u videa a u záznamu incidentu. Ano, sváděli jsme tam s Tonym vlastní bitvy. Co jsme dělali, nebylo správné, bylo to špatné, ale takové potyčky se v cyklistice odehrávají denně. Poslat nás domů je příliš tvrdý trest. Jsem v šoku. Ale je to něco, s čím se musím naučit žít, a držet hlavu dál zpříma.“

Rovněž jeho sportovní ředitel Servais Knaven výši trestu kritizoval: „Když i někdo jako Tony Martin v pelotonu takto reagoval, o mnohém to vypovídá. Tony je milý kluk, ale tohle je poslední týden Tour a každý bojuje. Občas se takové věci stávají. Není to povoleno, není to správné, ale můžete říci, že vyloučit je bylo správným řešením?“



Dave Brailsford, manažer Ineosu, označil trest za zcela nepřiměřený. „Nejednalo se o závažnější potyčku, než jaké sledujete ve většině závodních dnů,“ řekl.

Tým Ineos také loni, ještě pod jménem Sky, přišel v závodě o jednoho jezdce. Tehdy se jednalo o Gianniho Moscona - a také tehdy k tomu došlo před rozhodujícími horskými etapami. Ital v průběhu etapy do Carcassonu praštil Francouze Eliu Gesberta.

„Ale to byla naprosto jiná situace,“ porovnával Brailsford. „S Mosconovým vyloučením jsme souhlasili. Zato mezi Martinem a Rowem nedošlo k žádné agresi.“

Vyloučení jezdci nalezli na sociálních sítích velkou podporu i od mnohých kolegů z pelotonu, víceméně se nesoucí v duchu: Oba jsou to gentlemani. Ke konfliktu došlo v zápalu boje. Vyloučení je přes míru.

Týmy Ineos a Jumbo se rychle dohodly na setkání obou jezdců v Gapu, po němž vydaly obě stáje, dočasně spolupracující, společné prohlášení.

Stálo v něm:

„Domníváme se, že jde o velmi tvrdé rozhodnutí komisařů závodu, které je proti duchu do této chvíle tak fantastického závodu. Šlo o druh incidentu, který si zaslouží žlutou kartu, ale nikoliv červenou, tedy zaslouží si pokutu a varování, ale rozhodně ne vyloučení ze závodu. Luke a Tony popsali, oč šlo: o menší konflikt na silnici na konci spalujícího dne v sedle. Neovlivnili žádného dalšího jezdce ani nezpůsobili nevýhodu jiného týmu. Absolvovali zbytek etapy spolu a podali si ruce. Nebyla tam zlá vůle a oba stále pociťují velký respekt k tomu druhému. Jsme přesvědčeni, že vyloučení je v takové fázi závodu nespravedlivé.“

Pozdě večer tým Ineos na Twitteru oznámil: „Jsme zklamáni vyloučením Luka Rowa a společně s týmem Jumbo se chceme odvolat.“

Jury má čas do 11 hodin, aby svůj verdikt změnila. Podle dosavadních informací ze zákulisí je možné, že dojde ke snížení výše pokuty, ale je nepravděpodobné, že by jury vyloučení odvolala.

Týmy Ineos a Jumbo v tom případě vyrazí do rozhodujících alpských dnů Tour jen v sedmi.