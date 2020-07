Vémola ze zápasu vycouval. Potřebuje vyhrát, tvrdí boxer Pejsar

Praha V posledních dnech řešil dva možné zápasy. Dva potenciální soupeře, přičemž každý je na tom s boxerským umem diametrálně jinak. Ačkoliv se na finální podpis ještě čeká, souboji plzeňského Václava Pejsara s Vasilem Ducárem na konci roku by už nic zabránit nemělo. Zato na střet se zápasníkem Karlosem Vémolou nedojde.

„V úterý jsem zjistil, že do toho nepůjde. Prohrál s Attilou Véghem a musí z toho cuknout z obavy, že by měl další porážku,“ líčí Pejsar důvody, proč se mediálně nejznámější český MMA bojovník do ringu nežene.

Zatímco proti boxersky nezkušenému Vémolovi by zřejmě jasně dominoval, s Ducárem se dá očekávat velkolepá bitva toho nejlepšího, co Česko v daném sportu nabízí.

Kdy jste se s Vasilem Ducárem definitivně dohodli?

Finální domluva proběhla ve čtvrtek, kdy měla moje manažerka poslední schůzku s Matoušem Rajmontem, promotérem galavečerů v Lucerně.

Vyhecoval vás Ducár svými prohlášeními po vaší výhře nad Davidem Vicenou a ziskem titulu v křížové váze?

Ne. Čekal jsem, že budu mít od něj takovou podobnou odezvu. Naopak jsem rád, aspoň se to tady v boxu trochu popichuje. Náš sport je v Česku teď totiž trošku zastíněný MMA, které je hodně populární. Zašťoural do toho, to je dobře. Téma se otevřelo.

Jak proces námluv probíhal?

Domlouváme se už poměrně dlouho. Zápas už mohl být minulý rok v Lucerně, ale bylo to hodně narychlo a nakonec se to nepovedlo. Měl jsem jiný zápas 21. prosince, takže týden předtím. Úplně to tím padlo. Ale hned poté jsme se zase hned začali domlouvat, už se o tom pozvolna jedná třeba rok a půl. Mluvil jsem s manažerkou i s Matoušem a oba vědí, že ten zápas chci. Vasil ho chce taky.

Můžete prozradit, jak se podobná akce financuje?

To je spíš otázka na Matouše, celé to jako pořadatel zajišťuje. Teď na to shání peníze. Většinou se to dělá tak, že by je měl shánět vyzyvatel, což je v tomhle případě Vasil.

Na Ducárovy poznámky jste reagoval vzkazem, ať „dá peníze na stůl“...

Jasně, takhle to všude normálně funguje. Pokud chce vyzyvatel o pás bojovat, tak vyplácí držitele. Plus musí ještě uhradit nějaké poplatky asociaci a podobně. To by mělo jít z jeho strany, jenže Matouš je takový nadšenec a chce to mít u sebe tak moc, že na to shání prostředky sám.

To musí být ekonomicky pořádná zátěž.

Nejde zrovna o levný zápas, dokonce si myslím, že půjde o ten nejdražší v historii českého boxu. Co jsem přešel z těžké váhy do křížové, tak každý chtěl, abychom s Vasilem boxovali. Ale financování je tak náročné, že prostě nejde, abychom si teď řekli, že se prostě o víkendu někde sejdeme a rozdáme si to. Musí se všechno seskládat. Už jsem říkal několikrát, že kdybych poslouchal, co kde lidi píšou na internetu, tak bych boxoval jeden týden s Ducárem, další hned s někým jiným a třetí bych šel o titul mistra světa. Jde o náročné procesy.

Když už zmiňujete možné probírané soupeře, v poslední době se hodně mluvilo o vašem možném boxerském střetu se zápasníkem Karlosem Vémolou. Bude?

Věci říkám na rovinu, takže to udělám i tentokrát. Byli jsme domluvení, měl hotovou smlouvu u sebe, akorát ji chtěl probrat se svým manažerem a právníkem. Měl tam od nás finance, které mu už nikdy nikdo nezaplatí, co se boxu týče. Nicméně v úterý jsem zjistil, že do zápasu nepůjde. Prohrál s Attilou Véghem a musí z toho cuknout z obavy, že by měl další porážku. Řekl, že do konce roku musí odboxovat minimálně čtyři zápasy a některé musí vyhrát. Když to řeknu na plnou hubu, tak bude boxovat se soupeři, u kterých má co nejmenší riziko prohry.

Existuje nyní aspoň výhledově šance, že by na zápas došlo? Měl byste ještě vůbec zájem?

Nevím, ani nad tím nepřemýšlím. Už jsme byli skoro domluvení i před dvěma roky, bylo to právě taky do Lucerny, protože je to celé původně nápad Matouše Rajmonta. Taky z toho vycouval, ale to byl ještě v XFN a z podobného důvodu ho nechtěli pustit. Byl vázaný smlouvou. Sešlo z toho, ale teď už to bylo víceméně před podpisem. A nakonec nic. Hlavu si z toho nelámu, musím se soustředit na vlastní boxerskou kariéru. Zápas s Karlosem mi boxersky nic nedá.

Jedině z hlediska vlastní propagace...

Bylo by to sledované, to víme všichni, a byla by to skvělá reklama, ale jinak by mi to nic nepřineslo. Kdybych boxoval s Vémolou, nastupoval by tam jako debutant do prvního zápasu. I když ho porazím, tak pokud se podívá promotér ze zahraničí a zjistí, že jsem porazil nějakého Vémolu, který měl první zápas, tak pro něj nebudu zajímavý.

Zato s Ducárem to bude pořádná bitva. Vnímáte to tak, že se utkají dva nyní nejlepší čeští boxeři?

Určitě, je to tak. Myslím, že to tak berou všichni.

Co vás během toho téměř půlroku čeká? Galavečer v Lucerně bude až 29. prosince.

Všechno k němu budu směřovat. Tušil jsem poslední tři měsíce, že ten zápas zřejmě letos opravdu bude. Celou dobu jsme přípravu směřovali k zimě.