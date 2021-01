Veterán Galia chytá, dokud může, a těší se na další šampionát. Může to být můj poslední, říká

Plzeň Po evropském šampionátu vloni v lednu nechával svou budoucnost otevřenou, nakonec se ale házenkářský brankář Martin Galia rozhodl v národním týmu pokračovat. Jednačtyřicetiletý veterán s českým celkem příští týden odcestuje na mistrovství světa do Egypta a na závěrečný turnaj se těší o to víc, že může být posledním v jeho kariéře.

„Dá se říct, že po každém takovém turnaji u mě už asi nebude nic jiného, než že budu uvažovat o tom, jestli budu pokračovat v reprezentaci nebo ne. My jsme se takhle dohodli s trenéry, že na mistrovství pojedu. Že ještě nenastal čas, abych skončil a aby ta náhrada za mě byla taková, abych ten tým mohl opustit,“ řekl v on-line rozhovoru Galia.



Český tým se představí na světovém šampionátu poprvé od roku 2015. „Je to opět po dlouhé době. My jsme to vždy měli těžší se na mistrovství světa dostat. Vždy nám buď scházela jedna branka, nebo jsme se tam nedostali nějakým nedopatřením, že jsme to nezvládli. Já se vyloženě na tohle mistrovství těším, může to být i moje poslední,“ uvedl Galia.

V 41 letech je suverénně nejstarším hráčem v aktuálním reprezentačním výběru. „Všichni se mě ptají, co mě žene dál. A já na to vždycky odpovím: Dokud můžu, tak hraju,“ řekl Galia s úsměvem. „Teď se situace trošku změnila, protože už se snažíme zapojit Mizerku ze Zubří. Ten má obrovský potenciál, aby už mohl začít hrát v nároďáku. Třeba se propracuje na mistrovství tak, že já budu sedět na tribuně a on bude chytat. Vše je možné,“ uvedl Galia na adresu talentovaného gólmana Šimona Mizery.



Martin Galia.

Ještě před vstupem do světového šampionátu čekají český tým v tomto týdnu úvodní dva zápasy evropské kvalifikace proti Faerským ostrovům. Před středečním prvním duelem venku přišli reprezentanti o oba hlavní trenéry Jana Filipa s Danielem Kubešem, kteří mají koronavirus. Zastoupí je Petr Štochl a Pavel Pauza.



„Ta situace neříkám, že se dala čekat, ale může se v téhle době stát kdykoliv. Péťa dostává veškerý tréninkový plán od Honzy a Dana. Já třeba s Ondrou Zdráhalou pomáháme, ale tak to bylo vždy. Hierarchie týmu je udělaná tak, že my dva trochu dbáme na to, aby mladší byli stoprocentně připraveni na trénink. Aby všichni odvedli, co mají,“ řekl Galia.

Roman Bečvář z ČR mezi soupeři z Německa.

Zatímco Filip nemá příznaky, Kubeš je nemocný. „Pokud by chyběl i na mistrovství, byla by to velká ztráta. Přece jen mají role nějak rozdělené, každý se zabývá nějakou činností a potom se dokážou velmi dobře doplňovat. Když se tohle stane a jeden z trenérů třeba nebude, nemůžeme na to myslet, že se nějak sesypeme. Pojedeme tam s hlavou nahoře,“ uvedl Galia.



Sám už koronavirus prodělal v polském Górniku Zabrze, za který hraje. „Z 20 lidí nás bylo 17 pozitivních. Jeden týden byl jeden, po 14 dnech třeba další tři. Dostali jsme tím takovou tříměsíční imunitu a nemuseli jsme ani chodit na testy. Já měl covid bez příznaků. Byl jsem 14 dnů doma a udělal jsem kus práce na zahradě,“ podotkl Galia.

Zápasy s Faeřany, které byly kvůli koronaviru přeloženy na leden z listopadu, bere jako ideální přípravu na šampionát. „Je to dobrá zkouška před mistrovstvím, abychom věděli, jak jsme připraveni. A už to pomaličku dopilovávat k tomu mistrovství a prvnímu zápasu,“ řekl Galia.

ME v házené: Česko - Chorvatsko (Tomáš Babák)

Do šampionátu český celek vstoupí zápasem se Švédskem, dalšími soupeři v základní skupině jsou domácí Egypt a Chile. Na turnaji budou kvůli koronavirové situaci scházet některým týmům opory. „Myslím, že možná v každém týmu někdo vypadne. Nesnižoval bych ale kvalitu turnaje, že by měl být slabší. Šanci dostanou noví kluci. Třeba já v národním týmu začínal ve 20 nebo 21 letech a nikdo nepočítal s tím, že začnu hrát. Ale šanci jsem chytil okamžitě,“ dodal Galia.