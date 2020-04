Vícebojaři volají po rozšíření závodníků pro olympiádu, petici podepsal Helcelet i rekordman Eaton

Praha Řada vícebojařů se chce pro olympijské hry v Tokiu vrátit od zúženého počtu 24 účastníků ke 32 startujícím. V petici, kterou podepsali i někteří čeští reprezentanti, žádají rovněž změny v kvalifikačním systému. Jejich požadavky směrem k vedení Světové atletiky podpořil i halový světový rekordman v sedmiboji Američan Ashton Eaton.

Na globálním vrcholu tradičně závodilo po 32 desetibojařích a sedmibojařek. Od loňského mistrovství světa ale mezinárodní federace zúžila startovní pole na 24 závodníků. To signatáři petice považují za nešťastné, protože na velkých akcích odstupují závodníci častěji než jinde.

Na MS dokončilo desetiboj 18 ze 23 atletů a do cíle sedmiboje se dostalo 16 z 20 závodnic. „Na velkých akcích například v desetiboji nedokončí závod třeba i deset lidí. Tím pádem by jich na závěrečnou patnáctistovku nastoupilo jen čtrnáct, což mi přijde nedůstojné. Počet 32 vícebojařů nemá téměř žádný vliv na nějaké zdržení časového pořadu. To je otázka několika minut,“ uvedl vicemistr Evropy z Amsterodamu 2017 Adam Sebastian Helcelet, který patřil k prvním signatářům petice.

Upozornil, že nižší počet účastníků vede k přísnějším limitům, takže se někteří závodníci mohou zranit už při snaze o splnění výkonnostního požadavku. „Jedinou výhodu v zúžení počtu závodníků vidím v tom, že když už se na akci kvalifikuji, mám vysokou pravděpodobnost, pokud tedy dokončím, že dosáhnu poměrně dobrého umístění, i když budu téměř v závěru výsledkové listiny,“ doplnil.

V kvalifikačním systému vícebojaři žádají, aby se skládal jen jeden kvalifikační výkon místo dvou a odstranily se bonusové body za umístění. Nutnost dvou závodů komplikuje situaci závodníkům s dlouhodobými zdravotními problémy. Týká se to i světového rekordmana Kévina Mayera z Francie, který loni nedokončil žádný desetiboj, takže není ve světovém žebříčku.



Bonusy za umístění zase znevýhodňují závodníky z Evropy a Severní Ameriky, protože při kontinentálních šampionátech a dalších bodovaných závodech je na ostatních světadílech výrazně nižší konkurence. Díky tomu se na MS v Dauhá na úkor Jana Doležala dostal Japonec Keisuke Uširo, i když se v započítávaných závodech ani jednou nedostal přes 7900 bodů, zatímco Doležal měl výkony přes 8000 bodů.



S kritérii světového žebříčku nesouhlasí nejlepší česká vícebojařka Kateřina Cachová, která rovněž petici podepsala. „Systém rankingu je dle mého názoru nedotažený a v aktuální podobě neměl být vůbec schválen. Nominace na olympijské hry by měla být podmíněna primárně dosaženým výkonem, takže souhlasím s tím, abychom se alespoň pro příští rok vrátili ke starému systému,“ uvedla. I ona by přivítala návrat ke 32 účastníkům.

Petici dosud podepsalo 31 desetibojařů a 24 sedmibojařek z 23 zemí. Z českých reprezentantů se k ní nepřipojil Jiří Sýkora. „Kdyby šlo pouze o úpravu počtu startujících, tak bych s podpisem neměl problém. Dle mého názoru je ovšem v petici příliš mnoho požadavků. S jedním kvalifikačním vícebojem příliš nesouhlasím, i když tím hraju tak trošku proti sobě. Přijde mi rozumnější se kvalifikovat dvěma výkony, aby se nestalo, že se někomu v roce 2019 povedl jeden víceboj a pak dva roky třeba už nemusel nic předvést a stejně by se dostal na olympiádu. Sám tak musím složit za současných podmínek ještě jeden kvalitní desetiboj. Věřím, že příležitostí ke kvalitním výkonům by mělo být dost,“ řekl juniorský mistr světa z roku 2014.