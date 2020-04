Sportovci mají zelenou a mohou trénovat. Neplatí to ale pro všechny, na amatéry a děti se nemyslelo

Praha Po více než pěti týdnech trvání omezení se sportovci dočkali otevření venkovních sportovišť, kde budou moci trénovat ve skupinkách. Jenže se to týká jen těch, kdo mají profesionální smlouvy. Na děti a amatéry se mezi politiky nejspíše zapomnělo.

Pandemie koronaviru SARS-CoV-2 donutila vládu České republiky 13. března vyhlásit nouzový stav a zároveň udělat řadu omezení. Mezi ně spadalo i uzavření všech sportovišť a znemožnění tréninku více než dvěma osobám současně.



Příznivá situace z posledních dní vládě dovolila některá opatření časem zmírnit. Například od 6. dubna mohli cyklisté i běžci sundat roušky v případě, že kolem nich nikdo není. Venku už také mohli trénovat lidé individuálně v počtu maximálně dvou osob. Hromadné tréninky však byly stále tabu. Až do dneška.

V rámci postupného rozvolňování omezení mohou už dnes trénovat sportovci venku ve skupinkách. Týká se to ovšem pouze profesionálů a sportovců pod ministerstvem obrany, vnitra či ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Vydaný plán, jak bude rozvolňování omezení probíhat, tak zapříčinil víc otázek než odpovědí.

Z plánu totiž nebylo jasné, kdy se do společného tréninku budou moci zapojit děti a amatérští sportovci. Odpovědi nepřineslo ani ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kterého se tato problematika týká nejvíc.

„V tuto chvíli nemá MŠMT k dispozici podrobnější informace, abychom vám konkrétně mohli odpovědět na vaše otázky. Můžeme vás jen odkázat na ministerstvo zdravotnictví, které spolu s hygieniky a epidemiology rozhoduje o dalším rozvolňování preventivních podmínek v současné pandemii,“ uvedla Aneta Lednová z MŠMT na dotazy LN.

Ministerstvo zdravotnictví už bylo sdílnější a potvrdilo některé obavy mladých sportovců i jejich trenérů či učitelů.

„Další sportovní akce (s omezením do 50 osob), jsou zahrnuty v rámci plánu nejdříve od 8. června 2020. Vše však bude záviset na epidemiologické situaci v ČR,“ sdělil na dotaz LN tiskový mluvčí David Šíma.

Rodiče se na vládu zlobí, zatím ale marně

„Trénování například amatérských fotbalových klubů či kroužky jsou zahrnuty v rámci rozvolnění od 8. června 2020. Jedná se skutečně o ‚další sportovní akce‘ s omezením do 50 osob,“ přidal. Tyto kroky však spousta rodičů příliš nechápe.

Nastává tak paradox, že jejich mladí sportovci budou moci v květnu do fitness center, ale venku stále nebudou moci trénovat. „Je vidět, že zvítězilo lobby fitness center, kdy můžete jít s deseti dětmi do uzavřené posilovny, ale ne ven třeba na fotbalové hřiště, i když profíci už tam budou třeba měsíc. Co je tohle za blbosti?“ divil se například jeden z rodičů na Facebooku.

A jak vlastně mohou amatérští sportovci trénovat nyní? „Od 6. dubna byla otevřena venkovní sportoviště a bylo povoleno individuální sportování a sportování dvou osob – jedná se zejména o běh, chůzi, cyklistiku, venkovní bruslení, jízdu na koni, golf, tenis, stolní tenis, volejbal, lyžování, snowboarding a další, ovšem vždy za dodržení hygienických nařízení,“ vyčetl Jakub Večerka, tiskový mluvčí Národní sportovní agentury (NSA). Právě NSA zasílá ministerstvu podněty, na finální rozhodnutí už ovšem vliv nemá.

„My sbíráme informace ze sportovního prostředí, které zpracováváme, připojíme důvodovou zprávu a předáváme je ministerstvu zdravotnictví. Následně odborníci z ministerstva vyhodnocují námi předložené návrhy a ty, jež vyhodnotí kladně, předkládají vládě k projednání,“ upřesnil Večerka postup týkající se sportu.

Amatérské sportovce sdružuje i Česká unie sportu, kterou taktéž mrzí, že se na ně i děti trochu zapomnělo. „Je škoda, že v rámci rozvolňování nejsou v současné době zahrnuty také venkovní sportovní aktivity v oddílech dětí a mládeže. Je přirozené, že aktivní děti by už rády začaly sportovat ve svých klubech nebo se svými trenéry, často tyto aktivity nahrazují teď rodiče,“ řekl generální sekretář ČUS Jan Boháč.

Fitness centra a posilovny by se měly otevřít 11. května, tam už budou moci i děti a amatéři, stejně jako už teď profesionální sportovci. Ale ani oni nebudou moci využívat společných prostor, jako je šatna, sprcha či toaleta. Na společné sportování venku si však budou muset počkat až do června, na rozdíl třeba od fotbalistů.