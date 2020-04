ČUS a Sokol jsou v problémech. Žádají Babiše o miliardu pro provozovatele sportovišť

Praha Česká unie sportu (ČUS) a Česká obec sokolská požádaly premiéra Andreje Babiše (ANO) o jednu miliardu korun na podporu spolků, které vlastní nebo provozují sportoviště. Jedná se o sportovní kluby i sokolské jednoty, na které výrazně dopadla současná opatření kvůli koronaviru. Přišly totiž o příjmy z pronájmů, ale náklady na energie a provoz zůstávají téměř stejné. Bez podpory jim hrozí bankrot.

Téměř měsíc jsou vnitřní sportoviště uzavřená a není jasné, kdy se tělocvičny otevřou. Současný vládní harmonogram uvolňování opatření se o nich výslovně nezmiňuje, takže by na ně mohla přijít řada až v červnu. „Čtvrtletní výpadek může být pro některé kluby likvidační. Odhadujeme, že v současné době se s ekonomickými dopady uzavření sportovišť potýkají tisíce spolků. Čím větší a provozně náročnější sportoviště, tím větší problémy,“ uvedl předseda ČUS Miroslav Jansta v tiskové zprávě.



Problém mají i sokolovny. „Česká obec sokolská odhaduje měsíční výpadek v příjmech svých jednot na nejméně 50 milionů korun. Pro jednoty, které provozují už tak tragicky podfinancovaná sportoviště, to je likvidační výpadek,“ řekla starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Obě organizace svůj požadavek koordinují s Národní sportovní agenturou, která by podle nich měla dostat rozdělení mimořádné dotace na starosti. Podpora by měla být určena sportovním organizacím provozujícím sportoviště. „Právě teď se ukazuje, že sport a pohyb obecně jsou pro zdraví a kondici české společnosti velmi důležité. Proto by podporu této oblasti měl stát brát jako jednu ze svých priorit. Bez zázemí se sport nedá dělat na jakékoliv úrovni, proto chceme podporu nasměrovat k těm, kteří se o sportoviště starají,“ uvedla Moučková.

Už před vypuknutím koronavirové krize měly sportovní kluby a tělovýchovné a sokolské jednoty problém s financováním provozu a údržby sportovišť. Samostatný dotační program pro tyto účely byl totiž před třemi lety zrušen. Finance na tyto účely se do sportu dostávají prostřednictvím programu Můj klub, který je postavený na počtu členů ve věku dětí a mládeže, nikoliv na rozsahu spravovaného majetku.

ČUS i Sokol by proto chtěly tento program od roku 2021 obnovit. „Důvodem je, že na rozdíl od církví sportovní spolky již několik let nedostávají prostředky na správu sportovního majetku, převedeného na ně státem. Žádosti vlastníků sportovišť o tuto dotaci v roce 2015 byly v objemu 912 milionů korun,“ napsal Jansta v dopise Babišovi.