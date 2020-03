VIDEO: Britský komentátor v akci. Místo sportů glosuje nákupy na trzích či přecházení přes přechod

Vášnivý milovník ragby a zároveň jeho komentátor Nick Heath se rozhodl, že od komentování neustoupí. Vzhledem k přerušení veškerých sportovních akcí ale musel přejít do jiného odvětví.

Na svém twitterovém účtu začal britský novinář vtipně glosovat události z každodenního života lidí.

Fotbal v parku:

Procházka s kočárkem:

Přecházení přes přechod:

After the lunch break now... 2020 Crossroad Dash. Live. #LifeCommentary #LiveCommentary pic.twitter.com/QFkW0SUqy8



Nákupy na trzích:

Konverzace v restauraci:

Find A Brunette A Seat With The Blonde Girls Qualifier.#LiveCommentary #LifeCommentary



Getting tenuous now. pic.twitter.com/XEyrvBxPIR