VIDEO: Roj včel terorizoval mistrovství světa. Kriketisté okamžitě popadali na zem

DURHAM Pokud byste na zápas mistrovství světa v kriketu mezi Srí Lankou a Jihoafrickou republikou dorazili až v jeho průběhu, uviděli byste na hřišti jen samé ležící muže. Nad nimi se totiž vznášel roj včel.

Hřiště v anglickém Durhamu, a zejména hezky posekaná tráva na něm, přilákala bzučící hmyz. Pro fandy kriketu nezvyklý obrázek, neboť na kriketových stadionech v severovýchodní Anglii tento problém neřeší tak často, byť občas se to jinde stává.

Komentátoři na Twitteru si vzpomněli na to, že podobně byl přerušen duel právě těchto dvou soupeřů, a to v JAR v roce 2017.



Naštěstí se po chvíli roj včel vzdálil a střetnutí mohlo pokračovat. V utkání nakonec zvítězila Jihoafrická republika, nicméně všichni hráči byli pravděpodobně rádi, že zápas ve zdraví přežili.

