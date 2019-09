VIDEO: Výměna roku?! Maličký Argentinec vycvičil Nadala a roztančil publikum

New York Španělský tenista Rafael Nadal v noci na dnešek postoupil do svého osmého semifinále na US Open, když porazil Argentince Diega Schwartzmana na první pohled snadno 6:4, 7:5 a 6:2. V několika výměnách ale poražený předvedl neskutečný cit pro míček a také nesmírně rychlé nohy.

Sedmadvacetiletý rodák z Buenos Aires sice měří oficiálně pouhých 170 centimetrů, na kurtu ho ale rozhodně nepřehlédnete. Díky jeho šikovné ruce, tvrdým forehandům a také rychlým nohou. Vše toto dokázal v současnosti 21. hráč světa předvést také ve čtvrtfinále proti o šest let staršímu španělskému favoritovi, kterého Schwartzman překřtil na „lva tenisových arén“. On sám ho ale dokázal několikrát parádně zkrotit. V prvním setu se mimo jiné i krásným lobem dokázal dostat ze stavu 2:4 na 4:4, vrcholný okamžik si ale Argentinec připravil do setu druhého. Za stavu 1:5 a 0:15 nastartoval cestu ke srovnání na 5:5 neskutečnou výměnou, ve které měl podávající Nadal jasně navrch, jenže na síti podcenil první z volejů, který poslal do středu kurtu, aby následně jeho lehkovážnost i při hře přes hlavu ztrestal nádherným prohozem. Prohozem, kterému zatleskal i Nadal a který roztančil i fanoušky v hledišti. Ostatně, přesvědčte se sami...