Videohrami za dobrým účelem. Nejlepší čeští FIFA hráči se zúčastní charitativního turnaje na boj proti koronaviru

Praha Na pomoc v boji s koronavirem se rozhodla přispět i česká esportová scéna. Ve čtvrtek se uskuteční charitativní turnaj ve fotbalové simulaci FIFA, kterého se vedle pořádajícího celku Entropiq zúčastní také hráči z virtuálních týmů prvoligové Plzně, Sparty a Teplic. Výtěžek, který bude činit minimálně 100 tisíc korun, poté půjde na konto kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí na Bulovce.

„Říkali jsme si, že všichni hráči sedí doma, takže bychom nějak měli přispět na dobrou věc, a tohle bylo logické vyústění. Oslovili jsme hráče, týmy, všichni souhlasili a za pár dní to bylo zrealizováno,“ řekl ČTK manažer pořádajícího Entropiqu Ondřej Drebota.



Turnaj, který budou mimo jiné komentovat fotbalisté Lukáš Vácha a Jakub Podaný, ve čtvrtek odstartuje v 17 hodin a fanoušci ho budou moci sledovat na platformě Twitch. Tam budou také moci přispívat. Díky sponzorům Entropiq zaručuje minimální částku 100 tisíc korun, Drebota ale doufá, že se povede vybrat mnohem víc.

„Je těžké to odhadovat, ale doufám, že to budou statisíce korun. My garantujeme minimálně 100 tisíc, ale já si myslím, že bychom se mohli dostat na 300 tisíc, možná půl milionu. Kdyby to byl milion, bylo by to úžasné. Ale uvidíme, je to nestandardní situace, ale lidi jsou doma, tak by se to mohlo utrhnout,“ prohlásil.

Výtěžek pomůže infekčnímu oddělení Nemocnice na Bulovce. „Chtěli jsme, aby to bylo spojené s bojem proti koronaviru a lékaři, kteří jsou v první linii. Zvolili jsme Bulovku, kde jsme už v minulosti podporovali dětské oddělení. Peníze půjdou na nákup plicních ventilátorů a to bude asi nejlepší volba,“ uvedl Drebota.