Vyhrál v každém týmu, kde působil. Mourinho dovede k triumfu i Tottenham, věří kapitán Kane

LONDÝN Kapitán fotbalistů Tottenhamu Harry Kane věří, že Spurs pod vedením trenéra Josého Mourinha ukončí dlouholeté čekání na trofej. Londýnský celek naposledy vyhrál v roce 2008 Ligový pohár.

„Mistr (Mourinho) vyhrál v každém týmu, v němž působil. Je to osvědčený vítěz. Jasně jsme řekl, že se nacházím ve fázi kariéry, kdy chci vyhrávat trofeje. Výslovně jsem dal najevo, že je chci vyhrávat tady. Tohle je pro nás velká sezona,“ citovala Kanea BBC.



Mourinho během působení v Portu, Chelsea, Interu Milán a Realu Madrid vyhrál osm ligových titulů a dvakrát Ligu mistrů. Během předchozího angažmá dovedl Manchester United k triumfu v Ligovém poháru a Evropské lize.

Šestapadesátiletý Portugalec nahradil v minulém týdnu odvolaného Mauricia Pochettina, jenž působil v Tottenhamu od roku 2014.

José Mourinho děkuje svým hráčům za výhru 3:2 na hřišti West Hamu.

Při Mourinhově premiéře vyhrál Tottenham 3:2 na hřišti West Hamu. Z desátého místa Premier League ale na vedoucí Liverpool ztrácí 20 bodů.



Lépe jsou na tom „Kohouti“ v Lize mistrů, kde v minulém sezoně došli až do finále, v němž podlehli Liverpoolu 0:2. V úterý si Tottenham dvě kola před koncem základní skupiny může zajistit postup do osmifinále.

„Popravdě můžeme v tomhle ročníku pomýšlet na Ligu mistrů a FA Cup. Pokusíme se je vyhrát. Všichni po tom toužíme. Samozřejmě jsme chtěli vyhrávat, když nás trénoval Mauricio.

Když má ale někdo takovou reputaci jako Mourinho, dodá to sebevědomí a víru v tým. Je to pro nás nový začátek, abychom trenérovi ukázali, co v nás je. Snad z toho hráči budou těžit,“ prohlásil šestadvacetiletý Kane.

Velkou radost z Mourinhova příchodu a víru v jeho schopnosti má i Kaneův spoluhráč Eric Dier.

„Jeho výčet úspěchů je neuvěřitelný. Přenáší na nás svou sebedůvěru. Věříte tomu, co říká, cítíte to z něj. Doufám, že vyhrajeme spoustu zápasů a povede se nám co nejlépe,“ konstatoval pětadvacetiletý obránce či záložník.

„Podle mě je perfektním nástupcem Pochettina. Máme velkou radost, že ho nahradil zrovna někdo s takovou vítěznou mentalitou,“ uvedl Dier.

„Už před tím jsme se snažili vyhrát trofeje a nic se na tom nezmění. Všichni můžeme být šťastní, že jsme hráli pod Pochettinem a teď hrajeme pod Mourinhem. Víc bychom si přát nemohli,“ dodal.