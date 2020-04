Vypustili virtuální duel, na který se dalo vsadit. ‚Jsem zklamaný z nezralosti všech,‘ tvrdí potrestaný

Perth Současná situace dostává svět e-sportu (elektronické sporty) pod širší drobnohled společnosti. Možná i díky tomu se o pořádný rozruch postarali dva hráči počítačové hry Rocket League, kteří záměrně vypustili profesionální zápas, na nějž se dalo vsadit skrze sázkové kanceláře.

Takzvaný matchfixing, což je úmyslné ovlivnění výsledku duelu za účelem zisku kvůli vsazeným penězům, je nechvalně známým fenoménem napříč sporty, se kterými jednotlivé asociace tvrdě bojují a chtějí jej vymýtit.



O neobvyklou věc se bohužel ale nejedná ani ve světě profesionálních počítačových her, poslední kauzou je počínání dvou Australanů ve hře Rocket League.

Soutěž, jež se hraje formátem tři na tři, má za cíl dopravit míč pomocí spolupráce týmu do soupeřovy branky. Hráči ovládají na virtuálním hřišti nikoliv lidi, ale auta.

Dvojice Aiden „delusioN“ Hendry a Finlay „Frenzyy“ Rockach ale na turnaji RL Oceanic Champiship v pátém souboji svého klání předvedli až příliš mnoho školáckých chyb, kvůli čemuž jejich Team Esper prohrál s papírovým outsiderem.

Vypuštění zápasu začíná v čase 1:09:

Už během utkání zapochyboval o počínání dvojice profíků komentátor: „Nechci věřit tomu, že by hráči podváděli. To, co jsem ale viděl, si nedokážu jinak vysvětlit.“ Jeho slova odstartovala vyšetřování organizátorů turnaje.

Po nátlaku médií byli nakonec oba z podvodu skutečně usvědčeni, jejich spoluhráč Steve „Steve“ Berrospa trestu unikl. Mimo jiné i díky pomoci při vyšetřování.

Herní vývojáři Rocket League dvojici vystavili roční zákaz činnosti, navíc oba přijdou o status profesionálních hráčů, na který se vážou sponzorské smlouvy.

„Po přezkoumání záznamu jsme dospěli k názoru, že dva hráči týmu Esper své utkání úmyslně vypustili. Jejich jednání znamená to, že jim je zakázán vstup do jakéhokoliv turnaje do července příštího roku,“ stojí ve vyjádření zástupců turnaje.

Chování týmových kolegů bylo bolestivé pro Berrospa, ten o ničem nevěděl. Ani velká ostuda nezabránila jednomu z potrestaných, aby se proti trestu ohradil. A ještě dal najevo, že vlastně nic neprovedl.

„Jsem velmi znepokojený rozhodnutím, které bylo ovlivněno pozápasovým výbuchem Steva a nátlakem médií. Jsem zklamaný z nezralosti všech profesionálních hráčů a fanoušků, kteří nás odsoudili, aniž by znali náš pohled. Uvidíme se v roce 2021,“ napsal Hendry na sociální sítě. Svůj pohled ale nepřidal.

Není to ale jediný incident ve světě e-sportu. Minulý měsíc byl ve hře League of Legends z ovlivnění zápasu usvědčený také Wang „WeiYan“ Xiang.

Dnes již bývalý čínský profesionál byl okamžitě z týmu vyhozen a jeho bývalá organizace musela zaplatit pokutu ve výši 422 tisíc dolarů (zhruba 10,5 milionu korun).